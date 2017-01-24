Исчезающая страна. Украинцы бегут куда глаза глядят?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Присутствовал при разговоре в приемной стоматологического кабинета: женщины в очереди обсуждали проблемы своих знакомых, выехавших в разные страны и уже наладивших там свою жизнь, но… зубы лечить там дорого, приезжают для этого домой. А поскольку все они, например, живущие и работающие в Италии – "на польской визе", то возникает проблема въезда-выезда.

"Знакомая уже шесть лет в Италии, работает, все хорошо. Но надо было ей зубами заняться, там это дорого непомерно. Приехала, зубы сделала, а как вернуться? Все просрочено. Опытные люди посоветовали: паспорт смените, скажите – испорчен, а потом – через Литву… В Польше могут уже и тормознуть", — рассказала одна из женщин.

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Другая сочувственно покивала и добавила несколько своих историй: про давние отъезды, про детей, которых "вырастила свекровь" на присылаемые из-за рубежа деньги ("что бы без этого делали?"), а теперь вот и детей – выросли, выучились — "пора как-то вывозить".

"Кого из знакомых ни возьми, у всех либо кто-то за границей работает, или их знакомые там. Страшно подумать: сколько людей сейчас на Украине осталось, никто и не знает. Перепись сколько лет не проводили уже", — завершила она свой рассказ.

"И не будут уже проводить. Никому это не нужно… и денег нет. Да кто станет сейчас добровольно на все эти вопросы отвечать? Теперь нас пересчитать невозможно", — сделала вывод ее собеседница.

Похоже, власть сознательно откладывает перепись населения в долгий ящик. Ведь непременно выяснится, что в результате реформ количество граждан существенно сократилось, придется искать объяснения этому явлению: как же так, страна получила независимость, проводимые реформы, как уверяют граждан власть имущие, "правильные и рыночные", а неблагодарный народ все эти 25 лет бежит куда глаза глядят.

По данным Международной организации по миграции, еще в 2012 году число эмигрантов из Украины достигло шести миллионов человек, что составляет седьмую часть всего населения страны. Тогда в качестве одной из причин массового бегства указывали, что средняя зарплата в Украине – на тот момент около 370 долларов – одна из самых низких на постсоветском пространстве.

С тех пор, как известно, средняя украинская зарплата в долларовом эквиваленте обвалилась вдвое, закрываются целые отрасли экономики, безработица превысила 10%, о какой-либо уверенности в завтрашнем дне говорить просто глупо.

Поэтому после победы "революции достоинства" количество желающих покинуть "нэньку" только возросло. А тут еще и АТО…

Обещанный многократно (но так пока и не предоставленный) безвизовый режим с ЕС миллионы украинцев рассматривают, прежде всего, как возможность переселиться в Европу (им так и не объяснили, что "безвиз" не дает права на работу в ЕС).

А пока есть возможность работать в стране, с которой, по версии официального Киева, Украина воюет: по разным данным, в России сейчас находятся от 2,5 до 5 миллионов украинцев. Еще около миллиона — в Польше (и это без всякого "безвиза", заметьте).

Многие из эмигрантов уже не вернутся. Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в декабре 2016 года, треть жителей Украины (34%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на постоянное место жительства, не готовы к такому шагу более половины жителей страны (55%).

Социологи отмечают, что за почти два года – с февраля 2015 года по декабрь 2016 года – число граждан, готовых навсегда уехать из страны, увеличилось на 6% (и настолько же уменьшилось число тех, кто не готов покинуть Украину).

Согласно результатам опроса, наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет (55% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну), а меньше всего – среди представителей старшего поколения "кому за 60" (10%).

Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 47%, среди "сорокалетних" – 38% и среди "пятидесятилетних" – 28%, констатируют социологи. По сути, Украина становится страной без будущего.

Почему хотят уехать? Чтобы получить интересную и прибыльную работу (28%), из-за вооруженного конфликта (27%), из-за экономических проблем в стране (19%), по семейным обстоятельствам (18%), из-за отсутствия условий для самореализации (9%)…

По результатам опроса компании TNS Online Track, стремящихся к бегству из Украины еще больше, и число их растет: если в 2014 году желающих уехать из Украины было 42%, то в 2016 году 65% опрошенных украинцев указали, что хотели бы уехать из страны. Конечно, это не значит, что все они сумеют в ближайшем будущем реализовать свое желание, но такие цифры говорят о многом.