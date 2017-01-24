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    Фотоленты

    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (244)

    (обновлено: )98
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"
    Facebook 72 Гвардейская ОМБР

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    Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"

    ВСУ заявили, что зафиксировали 22 обстрела своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник. "В целом, по состоянию на 18.00 произошло 22 обстрела. Один наш военный ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    В частности, по данным силовиков, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на на мариупольском, луганском и донецком направлениях.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

     

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