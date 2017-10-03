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    Точка зрения

    Осовременивание пенсий это взятка электорату - Корнейчук

    (обновлено: )8710
    Власть уверяет, что для осовременивания пенсий необходимо принять пенсионную реформу. Однако пенсии украинцам можно поднять и без реформы, которая фактически ухудшит положение граждан, считает Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинские парламентарии приступят к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе. СМИ сообщают уклончиво, что в Верховной Раде запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по вопросу повышения пенсий.
    О повышении пенсий говорят и чиновники разных рангов. По их словам, именно для этого нужно поскорее принять пенсионную реформу.

    Отметим, реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает также ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых.

    Казалось бы, все для народа. На самом деле принятие пенсионной реформы является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ, а повышение пенсий обернется в скором будущем фактическим повышением пенсионного возраста. Большая часть молодежи и людей среднего возраста смогут рассчитывать на пенсию только в 65 лет. Об этом сказал РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Однако власть в очередной раз преподносит народу горькую пилюли в привлекательной обертке.

    "Власть каждый раз занимается откровенными манипуляциями, "протаскивая" непопулярные реформы, направленные на ухудшение жизнь простых людей. Главная технология – подать очередное ухудшение жизни украинцев под видом некого социального блага", — сказал Корнейчук.

    По его словам, так было сделано с реформой образования: "12-летнее обучение и тотальная украинизация образования прикрывалась прописанными нормами об увеличении зарплат педагогов".

    Политолог подчеркнул, что эти нормы "не подкреплены на самом деле финансовыми гарантиями в бюджете-2018 и останутся на бумаге в будущем".

    "Аналогично с пенсионной реформой. Власть, по сути, сталкивает лбами нынешних и будущих пенсионеров. С одной стороны – Гройсман-Порошенко пытаются рассказать: благодаря реформе власть сможет провести осовременивание пенсий. Хотя мы прекрасно понимаем, что, если на это есть деньги в бюджете, то пенсии людям можно поднять и без реформы. Но суть тут в заигрывании с нынешними пенсионерами, чтобы они не протестовали. А также – "подачка" от Порошенко перед выборами президента", — считает Корнейчук.

    Эксперт добавил, что, с другой стороны, "власть реально повышает пенсионный возраст на 5 лет – с 60 до 65 лет, поскольку увеличивается пенсионный стаж".

    "Для выгода на пенсию в 60 лет он должен будет составлять 25 лет вместо 15 лет (через 10 лет – 35 лет), в 63 года – 15-25 лет (через 10 лет — 25-35 лет). А те, у кого стаж составит от 15 до 25 лет, смогут выйти на пенсию в 65 лет. По сути, большая часть молодежи и людей среднего возраста смогут рассчитывать именно на пенсию в 65 лет", — резюмировал эксперт.

    Напомним, депутаты планировали принять законопроект о пенсионной реформе еще в конце сентября, однако Рада отказалась продлить для этого свою работу, и рассмотрение документа отложили. Премьер Украины Владимир Гройсман и фракции коалиции обвинили оппозицию в попытках сорвать принятие "ключевой для страны" реформы.

    Проект пенсионной реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение  минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект также предусматривает возможность "докупить" недостающие годы стажа.

    Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей заявил, что имплементация пенсионной реформы является критически важной для выделения Украине очередного транша.

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