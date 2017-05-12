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    Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (421)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, если правительство это не выполнит, то он готов тогда уйти в отставку.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится.

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    "С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, будут подписаны президентом, и мы их внедрим", —  сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

    МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

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