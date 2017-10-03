Раде пришлось менять бюджет из-за пенсионной реформы

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона о пенсионной реформе, сообщает УНИАН.

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Сообщается, что за принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, во вторник Рада ободрила пенсионную реформу, которая предусматривает повышение соцвыплат пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028 году.