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    Экономика

    Раде пришлось менять бюджет из-за пенсионной реформы

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (101)

    (обновлено: )21211
    За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона о пенсионной реформе, сообщает УНИАН

    Пожилая женщина на улице
    Associated Press Sergei Chuzavkov
    Пенсионная реформа и эффективное закручивание гаек

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    Сообщается, что за принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Напомним, во вторник Рада ободрила пенсионную реформу, которая предусматривает повышение соцвыплат пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028 году.

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