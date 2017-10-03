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    Политика

    Сыроид объяснила дым в зале Рады

    (обновлено: )73
    Как сообщила заместитель председателя Верховной Рады, причиной запаха гари стало короткое замыкание в одном из пультов для голосования".
    Оксана Сыроид
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что дым в сессионном зале возник из-за короткого замыкания в одном из пультов для голосования депутатов.

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    "Только что сообщили службы наши административные — нашли причину запаха в зале. Это было короткое замыкание в одном из пультов для голосования в зале. Все в порядке. Уже причина устранена", — сказала Сыроид, передает УНИАН.

    Ранее в заседании парламента был объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале. Сотрудники аппарата ВР устанавливали причины запаха.

    Сейчас парламент продолжает рассмотрение пенсионной реформы.

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