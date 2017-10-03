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    Политика

    Обязательное использование украинского. В Раде требуют рассмотреть закон

    (обновлено: )323011
    Как заявил депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий, законопроект о функционировании украинского языка как государственного уже поддержан комитетом Верховной Рды по вопросам культуры и духовности.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады требуют немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроект о государственном языке, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, заявил во вторник депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Законопроект о функционировании украинского языка как государственного поддержан комитетом Верховной рады по вопросам культуры и духовности, и мы хотим настоять на том, чтобы немедленно этот закон был вынесен на голосование в зал", — сказал Княжицкий на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "Рада".

    В свою очередь депутат от фракции "Самопомич" Ирина Подоляк призвала Раду принять законопроект о государственном языке до конца этого года. "Так или иначе, мы уже вошли в избирательный процесс. Следующие выборы (Рады – ред.) будут через два года, и мы хотим, чтобы такой исторический вопрос для Украины не перерос в политический популизм. Поэтому очень важно еще до Нового года этот законопроект рассмотреть", — заявила она.

    В июне в Раде был зарегистрирован законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

    Депутаты предлагают создать специальную "языковую комиссию" и подконтрольных ей языковых инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка, а также ввести должность Уполномоченного по его защите. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка и штрафовать за "публичное унижение или презрение" к нему.

    В случае принятия этого документа автоматически будет отменен действующий закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

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