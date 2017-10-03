Обязательное использование украинского. В Раде требуют рассмотреть закон

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады требуют немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроект о государственном языке, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, заявил во вторник депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий.

"Законопроект о функционировании украинского языка как государственного поддержан комитетом Верховной рады по вопросам культуры и духовности, и мы хотим настоять на том, чтобы немедленно этот закон был вынесен на голосование в зал", — сказал Княжицкий на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "Рада".

В свою очередь депутат от фракции "Самопомич" Ирина Подоляк призвала Раду принять законопроект о государственном языке до конца этого года. "Так или иначе, мы уже вошли в избирательный процесс. Следующие выборы (Рады – ред.) будут через два года, и мы хотим, чтобы такой исторический вопрос для Украины не перерос в политический популизм. Поэтому очень важно еще до Нового года этот законопроект рассмотреть", — заявила она.

В июне в Раде был зарегистрирован законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Депутаты предлагают создать специальную "языковую комиссию" и подконтрольных ей языковых инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка, а также ввести должность Уполномоченного по его защите. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка и штрафовать за "публичное унижение или презрение" к нему.

В случае принятия этого документа автоматически будет отменен действующий закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.