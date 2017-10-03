Верховная Рада: страсти накаляются, бунт продолжается

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что номинально Верховная Рада работала целый сентябрь, за весь месяц трудовой деятельности похвастать, по сути, нечем. Погрязнув во внутрипартийных склоках и политической борьбе, депутаты сумели утвердить только сомнительную во всех отношениях реформу образования.

Как будет работать Верховная Рада дальше – большой вопрос. Парламентский кризис только нарастает, а значит, очередная пленарная неделя вместо осязаемых результатов принесет лишь новые испытания.

Призывы в пустоту

Обозначая на Согласительном совете приоритеты в работе ВР, спикер Андрей Парубий отчаянно призывал коллег к работе. По его словам, идеально будет, если уже во вторник Рада будет работать "до победного". То есть, пока ВР не рассмотрит все правки, необходимые для принятия законов по судебной и пенсионной реформе никто домой не пойдет.

"Я надеюсь, что мы завтра сможем завершить судебную и рассмотреть пенсионную. И буду предлагать народным депутатам, чтобы мы работали до завершения рассмотрения пенсионной реформы завтра, чтобы миллионы украинских пенсионеров смогли дождаться решения украинского парламента", — патетично выводил Парубий.

Хотя, по лицам депутатов в этот момент читалось что-то вроде "ну-ну, это еще бабушка надвое сказала". Вряд ли ради двух реформ, рассмотрение которых легко можно растянуть на целую неделю, кто-то будет работать до глубокой ночи.

Да и, по сути, большую часть депутатов Верховной Рады абсолютно не волнует, что там от них требует власть в лице Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана. На согласительном совете в каждой из политсил, как и прежде, отстаивали свои "темы", делая вид, что задачи на текущую неделю их не интересуют.

О том, что сейчас политики больше заботятся о самопиаре, а не жизнедеятельности государства, свидетельствует количество упоминаний поселка Калиновка в Винницкой области. Едва ли не каждая из партий считала за честь еще раз пнуть власть за масштабное ЧП на военном складе.

Гройсман против "старой гвардии"

Тем не менее, существует целый ряд других, скрытых от невооруженного глаза общественности, причин, чтобы и на этой неделе снова завалить всю работу Верховной Рады. По словам политолога Алексея Якубина, парламент раздирают внутренние конфликты, а значит, вряд ли деятельность депутатов будет продуктивной.

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"На прошлой пленарной неделе парламент избрал стратегию "итальянской забастовки". Затягивалось рассмотрение правок, а голосование за работу без перерыва постоянно проваливалось.На этой неделе ситуация еще больше обострится. Кроме судебной реформы надо рассмотреть еще и пенсионную. Но внутри власти до сих пор остается конфликт. "Винницкие" в лице Гройсмана борются со "старой гвардией" в лице Юрия Луценко и Игоря Кононенко. На этой неделе этот вопрос еще больше актуализируется", — считает эксперт.

Аваков против Порошенко

Вторая линия конфликта, по словам Якубина, обострение отношений между "Народным фронтом" и президентом Петром Порошенко.

"Мы видим, что окружение Арсена Авакова активно обвиняет команду президента в том, что случилось под Винницей. Поэтому я не исключаю, что это обострение тоже повлияет на работу ВР. В донельзя расшатанной коалиции думают над тем, как распределять ключевые должности — главы Нацбанка, Счетной палаты, ряда министров.

До сих пор не ясно, что дальше будет с коалиционным соглашением. Подписание новых договоренностей планировалось на октябрь, но их пока нет. Протолкнуть пенсионные изменения будет сложнее, чем судебные. Даже среди депутатов коалиции мы видим расхождение мнений. "Мажоритарщики" не очень хотят голосовать за эту реформу, потому что потом придется оправдываться в округах. Так что, вполне возможно, что мы и в этот раз увидим продолжение бунта"", — отмечает Якубин.

Донбасс подождет?

Сомневается политолог и в том, что Рада на этой неделе приступит к рассмотрению анонсированного ранее закона о реинтеграции Донбасса. Несмотря на то, что такая просьба устами полпреда президента Ирины Луценко поступила из Банковой, вряд ли до этого дойдет.

"Самопомич" системно критикует любые инициативы, связанные с миротворческим процессом на Донбассе. Внесение этого закона возможно. Власти понимают, что в середине октября заканчивают свое действие принятые изменения в закон о местном самоуправлении, а также заканчивается срок АТО. Нужно что-то переформатировать", — говорит Якубин, по словам которого окончательную судьбу закона решит встреча Волкера и Суркова, которая также запланирована на октябрь.

"Должны быть утверждены позиции и по миротворцам, и по том, как этот закон будет действовать. Ключевые его положения — переформатировать АТО в "самооборону Украины" и, перепоручив это от СБУ к Генеральному штабу. Но будет ли ВР после ситуации в Калиновке готова возложить на Генштаб такую ответственность — тот еще вопрос", — считает эксперт.

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С другой стороны, по мнению Якубина, ключевые президентские инициативы регулярно проходили через Верховную Раду, так что вероятность прохождения в парламенте закона о реинтеграции Донбасса можно расценивать как достаточно высокую.