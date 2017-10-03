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03.10.201713:29
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    Вкладчики оцепили здание Верховной Рады

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    Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (189)

    (обновлено: )18430
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгенйи Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Вкладчики банка "Михайловского" во вторник, 3 октября, вышли на  акцию протеста. Протестующие в очередной раз требуют от властей решения проблем с выплатой гарантированной законом компенсации вкладов.

    Смотрите также: Ожесточенное столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"

    По утверждению организаторов акции, Фонд гарантирования вкладов не возвращает гарантированные суммы вкладчикам "Михайловского". Во время переговоров активистов в Администрации президента 26 сентября, власти сообщили, что в течение ближайших двух недель вопросы компенсации будут решены.

    Следующую акцию протеста вкладчики планируют провести под стенами Верховной Рады 17 октября.

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