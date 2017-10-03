Вкладчики оцепили здание Верховной Рады

Вкладчики банка "Михайловского" во вторник, 3 октября, вышли на акцию протеста. Протестующие в очередной раз требуют от властей решения проблем с выплатой гарантированной законом компенсации вкладов.

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По утверждению организаторов акции, Фонд гарантирования вкладов не возвращает гарантированные суммы вкладчикам "Михайловского". Во время переговоров активистов в Администрации президента 26 сентября, власти сообщили, что в течение ближайших двух недель вопросы компенсации будут решены.

Следующую акцию протеста вкладчики планируют провести под стенами Верховной Рады 17 октября.