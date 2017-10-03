Заседание Рады. В центре Киева дежурят более 1,4 тыс силовиков

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Более 1,4 тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины работают в усиленном режиме в правительственном квартале в Киеве в связи с заседанием Верховной Рады, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Нацполиции.

"В связи с заседанием Верховной Рады Украины и проведением мероприятий с массовым участием граждан, которые состоятся с 3 по 6 октября, столичная полиция усилит меры безопасности. В эти дни в центре столицы следить за правопорядком будут более 1,4 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Полиция призывает граждан вести себя цивилизованно и не нарушать общественный порядок.

Парламент на заседании во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.