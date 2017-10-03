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    Киев

    Заседание Рады. В центре Киева дежурят более 1,4 тыс силовиков

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    В полиции сообщили, что из-за заседания Рады и проведения митингов столичная полиция усилит меры безопасности. В эти дни в центре столицы следить за правопорядком будут более 1,4 тысячи полицейских.
    Полиция охраняет вход в Верховную Раду
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Более 1,4 тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины работают в усиленном режиме в правительственном квартале в Киеве в связи с заседанием Верховной Рады, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Нацполиции.

    Верховная рада
    Украинское фото
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    "В связи с заседанием Верховной Рады Украины и проведением мероприятий с массовым участием граждан, которые состоятся с 3 по 6 октября, столичная полиция усилит меры безопасности. В эти дни в центре столицы следить за правопорядком будут более 1,4 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

    Полиция призывает граждан вести себя цивилизованно и не нарушать общественный порядок.

    Парламент на заседании во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

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