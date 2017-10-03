Кризис Верховной Рады. "Винницкие" воюют со "старой гвардией" - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Работа Верховной Рады на текущей пленарной неделе обещает быть особо напряженной. Депутатам предстоит не только утвердить две реформы, но и рассмотреть целый ряд законов.

Неудивительно, что, говоря на Согласительном совете о приоритетах работы ВР, спикер Андрей Парубий призывал коллег к дисциплине. По его словам, пока Рада не рассмотрит все правки, необходимые для принятия законов по судебной и пенсионной реформе никто домой не пойдет.

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"Я надеюсь, что мы завтра сможем завершить судебную и рассмотреть пенсионную. И буду предлагать народным депутатам, чтобы мы работали до завершения рассмотрения пенсионной реформы завтра, чтобы миллионы украинских пенсионеров смогли дождаться решения украинского парламента", — заявил Парубий.

Тем не менее, по словам политолога Алексея Якубина, работу Верховной Рады значительно замедлят внутренние конфликты.

"На прошлой пленарной неделе парламент избрал стратегию "итальянской забастовки". Затягивалось рассмотрение правок, а голосование за работу без перерыва постоянно проваливалось. На этой неделе ситуация еще больше обострится. Кроме судебной реформы надо рассмотреть еще и пенсионную. Но внутри власти до сих пор остается конфликт. "Винницкие" в лице Гройсмана борются со "старой гвардией" в лице Юрия Луценко и Игоря Кононенко. На этой неделе этот вопрос еще больше актуализируется", — считает эксперт.

Вторая линия конфликта, по словам Якубина, обострение отношений между "Народным фронтом" и президентом Петром Порошенко.

"Мы видим, что окружение Арсена Авакова активно обвиняет команду президента в том, что случилось под Винницей. Поэтому я не исключаю, что это обострение тоже повлияет на работу ВР. В донельзя расшатанной коалиции думают над тем, как распределять ключевые должности – главы Нацбанка, Счетной палаты, ряда министров. До сих пор не ясно, что дальше будет с коалиционным соглашением. Подписание новых договоренностей планировалось на октябрь, но их пока нет. Так что, вполне возможно, что мы и в этот раз увидим продолжение бунта", – резюмировал Якубин.