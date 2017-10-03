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    Политика

    В Раде загорелась электропроводка

    (обновлено: )10220
    Рада объявляла из-за запаха гари перерыв, но вскоре заседание было продолжено, а источники неприятного запаха в сессионном зале не были обнаружены. По сессионному залу во время перерыва ходили представители аппарата ВР.
    Заседание Рады 3 октября
    Кадр из видео канала "Рада"

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В заседании Верховной Рады был объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале, сообщает УНИАН.

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    Сообщается, что проводившая заседание заместитель председателя парламента Оксана Сыроид объявила перерыв, поскольку в сессионном зале чувствовался запах дыма и якобы горелой резины.

    Сырид отметила, что целесообразно было бы вызвать пожарных.

    В то время депутаты как раз рассматривали законопроект о пенсионной реформе.

    Позже заседание Верховной Рады было продолжено, а источники неприятного запаха в сессионном зале не были обнаружены.

    По сессионному залу во время перерыва ходили представители аппарата ВР.

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    Также работники парламентского аппарата поднимались и в журналистскую ложу, но так и не удалось выяснить, откуда появился запах гари.

    В сессионном зале все еще немного чувствуется запах, похожий на горение резины или электропроводки.

    Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы.

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