В Раде загорелась электропроводка

Кадр из видео канала "Рада"

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В заседании Верховной Рады был объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале, сообщает УНИАН.

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Сообщается, что проводившая заседание заместитель председателя парламента Оксана Сыроид объявила перерыв, поскольку в сессионном зале чувствовался запах дыма и якобы горелой резины.

Сырид отметила, что целесообразно было бы вызвать пожарных.

В то время депутаты как раз рассматривали законопроект о пенсионной реформе.

Позже заседание Верховной Рады было продолжено, а источники неприятного запаха в сессионном зале не были обнаружены.

По сессионному залу во время перерыва ходили представители аппарата ВР.

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Также работники парламентского аппарата поднимались и в журналистскую ложу, но так и не удалось выяснить, откуда появился запах гари.

В сессионном зале все еще немного чувствуется запах, похожий на горение резины или электропроводки.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы.