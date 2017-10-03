Фотоитоги 3 октября: Рада принимает реформы, массовая забастовка в Барселоне

Во вторник, 3 октября, Верховная Рада на заседании приняла судебную реформу. Был принят законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы.

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Всеобщая забастовка проходит во вторник по всей Каталонии в знак протеста против жестких мер, которые применили Национальная полиция и Гражданская Гвардия в день проведения референдума о независимости на некоторых избирательных участках, пытаясь не допустить голосование.

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