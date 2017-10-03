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03.10.201718:02
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    Фотоленты

    Фотоитоги 3 октября: Рада принимает реформы, массовая забастовка в Барселоне

    (обновлено: )3501
    Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    Народные депутаты Ирина Луценко и Артур Герасимов во время заседания Верховной Рады Украины
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    Мэр Ирпеня Владимир Карплюк возле Киевской областной прокуратуры
    Посольство США в Киеве приспустило флаги в связи с трагедией в Лас-Вегасе
    Национальная сборная Украины Игры Непокоренных прибыла из Торонто (Канада) в аэропорт Борисполь
    Женщина размахивает испанским флагом рядом с каталонскими региональными полицейскими и демонстрантами во время демонстрации через два дня после референдума о независимости Каталонии
    Люди в порту Лоловай ждут эвакуации из-за вулкана Манаро Вуи на северном острове Вануату Амба в южной части Тихого океана
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Народные депутаты Ирина Луценко и Артур Герасимов во время заседания Верховной Рады Украины
    Народные депутаты Ирина Луценко и Артур Герасимов во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    REUTERS Susana Vera
    Митинг вкладчиков банка Михайловский под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мэр Ирпеня Владимир Карплюк возле Киевской областной прокуратуры
    Мэр Ирпеня Владимир Карплюк возле Киевской областной прокуратуры
    УНИАН
    Посольство США в Киеве приспустило флаги в связи с трагедией в Лас-Вегасе
    Посольство США в Киеве приспустило флаги в связи с трагедией в Лас-Вегасе
    УНИАН
    Национальная сборная Украины Игры Непокоренных прибыла из Торонто (Канада) в аэропорт Борисполь
    Национальная сборная Украины "Игры Непокоренных" прибыла из Торонто (Канада) в аэропорт "Борисполь"
    УНИАН
    Женщина размахивает испанским флагом рядом с каталонскими региональными полицейскими и демонстрантами во время демонстрации через два дня после референдума о независимости Каталонии
    Женщина размахивает испанским флагом рядом с каталонскими региональными полицейскими и демонстрантами во время демонстрации через два дня после референдума о независимости Каталонии.
    REUTERS Susana Vera
    Люди в порту Лоловай ждут эвакуации из-за вулкана Манаро Вуи на северном острове Вануату Амба в южной части Тихого океана
    Люди в порту Лоловай ждут эвакуации из-за вулкана Манаро Вуи на северном острове Вануату Амба в южной части Тихого океана
    REUTERS Ben Bohane
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев

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    Народные депутаты в президиуме парламента во время заседания Верховной Рады Украины

    Во вторник, 3 октября, Верховная Рада на заседании приняла судебную реформу. Был принят законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы.

    Смотрите также: Центр Барселоны заблокировал масштабный митинг против действий полиции

    Всеобщая забастовка проходит во вторник по всей Каталонии в знак протеста против жестких мер, которые применили Национальная полиция и Гражданская Гвардия в день проведения референдума о независимости на некоторых избирательных участках, пытаясь не допустить голосование.

    Смотрите также: Вкладчики оцепили здание Верховной Рады

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