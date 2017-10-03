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    Политика

    Оппозиция будет добиваться отмены пенсионной реформы

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (103)

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    "Оппозиционный блок" заявил, что выступает против пенсионной реформы: "Ответственность за последствия на совести власти и ее приспешников. "Оппозиционный блок" будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде".
    Верховная Рада. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде будет добиваться отмены одобренной парламентом пенсионной реформы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
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    "Оппозиционный блок" выступает против этой антинародной псевдореформы. Мы заявляем, что ответственность за последствия на совести власти и ее приспешников. "Оппозиционный блок" будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде", — отмечается в сообщении.

    Парламент Украины во вторник одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

    Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.

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