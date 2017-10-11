А как у вас? Молдавские пенсионеры: жизнь впроголодь

РИА Новости Украина

Молдавские пенсионеры приходят в ужас от мысли о приближении холодов и старта отопительного сезона. Средний размер пенсии в Молдове по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума. Это признают и власти республики, пишет Елена Комолова для Sputnik Молдова.

Согласно данным Национальной кассы социального страхования страны, на 1 октября 2017 года средний размер пенсии в Молдове достиг отметки в тысячу 495,72 лея. До индексации, которая произошла в апреле, средний размер выплаты составлял тысячу 356,75 лея. С начала года молдавские пенсионеры в среднем стали получать больше примерно на 140 леев. Много это или мало? Вопрос риторический.

Только пенсионеры приходят в ужас от мысли о приближении холодов и отопительного сезона. Ведь только счет за тепло в доме уже превышает размер пенсии. А ведь это без учета остальных благ — других коммунальных услуг, лекарств, медуслуг, еды, в конце в концов. Жить молдавскому пенсионеру в стране невыносимо дорого, а умирать еще дороже.

Согласно отчету Национальной кассы социального страхования, средний размер пенсии по возрасту в Молдове составляет тысячу 427,41 лея, что примерно на 130 леев больше, чем до индексации. Получают эту соцвыплату свыше 530 тысяч граждан. Согласно данным последней переписи населения в Молдове проживает не многим не мало до трех миллионов человек.

Если обратиться к статистическим данным, то ситуация, мягко говоря, удручающая.

Прожиточный минимум для молдавского пенсионера составляет всего тысячу 566 леев, да только средний размеры пенсии не дотягивает даже до такого мизера. В Молдове же число пенсионеров с каждым годом растет.

У кого самые низкие пенсии?

Самые маленькие пенсии в Молдове приходится на категорию выплат по случаю потери кормильца. Средний размер этой пенсии составляет всего 730 леев. Получателей этой выплаты в стране насчитывается до 13 тысяч человек.

Немногим больше средний размер пенсии за выслугу лет, и составляет 790 леев. Получает ее 67 человек.

Пенсии по ограниченным возможностям в Молдове получают около 130 тысяч человек, а средний размер выплаты составляет лишь тысячу 121,44 лея.

Отдельные категории работников культуры в среднем получают тысячу 197,25 лея. Таких пенсионеров в республике насчитывается всего 27 человек.

Кто получает самые высокие пенсии

Топ-5 самых больших пенсий в стране:

1. некоторые категории работников гражданской авиации — средний размер выплаты достигает семи тысяч 395,8 лея;

2. другие категории пенсионеров — средний размер выплаты приравнивается к четырем тысяч 194,13 лея;

3. участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — средний размер выплаты составляет три тысячи 38,03 лея;

4. средний размер досрочная пенсия по возрасту — две тысячи 725,78 лея;

5. пенсии военнослужащим срочной службы и членам их семей достигают тысячу 351,98 лея.

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Минимальная "минималка"

Минимальный размер пенсии по возрасту составил 961 лей. В свою очередь "минималка" по I группе инвалидности ("при тяжелом ограничении возможностей") достигла 720,75 лея, II группе ("при выраженном ограничении возможностей") — 672,70 лея, III группе ("при среднем ограничении возможностей") — 480,5 леев.