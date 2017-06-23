Апокалипсис пенсионеров - цинизм Гройсмана и Ревы

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Надеюсь, что большинство украинцев все же доживет до пенсионного возраста, не смотря на все усилия правительства предотвратить это. Но дожив до 60 лет, это самое большинство, зачастую с удивлением для себя, обнаружит, что возраст уже есть, а пенсии — нет. И… не будет. Причем не будет ни в 60, ни в 61, ни в 65. А что же будет? В лучшем случае будет некая государственная социальная помощь, прожить на которую малореально, если вообще нереально.

Именно такое будущее ожидает украинцев, если в полной мере реализуются все положения так называемой "пенсионной реформы" от Гройсмана и Ревы, которую народные депутаты могут начать рассматривать на текущей сессии. А возможно и примут до конца июля.

Напомню, что еще 18 мая Кабмин устроил презентацию "пенсионной реформы", но более месяца никому не показывал законопроекты, на основании которых она была сделана. Не показывал потому, что никаких законопроектов НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ! Мало того, подготовку "пенсионной реформы" засекретили даже от профильного вице-премьера по гуманитарным вопросам Павла Розенко.

Это уникальное отечественное "know how". Сначала создается презентация, а затем пишется законопроект. Такое "регрессное законотворчество" Кабмин Гройсмана вполне может патентовать.

Спустя месяц, 21 июня, в спешке, правительство приняло решение о предоставлении в Верховную Раду пакета законопроектов под условным названием "пенсионная реформа".

22 июня, законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" №6614, "О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения" №6615, "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения" №6616 и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" №6617 были внесены правительством в парламент и зарегистрированы… в виде номеров! Текстов самых законопроектов на сайте Верховной Рады Украины — нет.

Однако они были представлены на заседании правительства, поэтому можно сделать первые выводы о направлениях "реформы":

— представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом. То есть не прошли одной из необходимых процедур на соответствие действующему законодательству и возможностям их выполнения за бюджетные средства;

— они никак не согласованы с бюджетной резолюцией, которую недавно, с нарушением норм Бюджетного кодекса и с опозданием на несколько недель, но все же "родил" Кабмин. Соответственно, средств на так называемую "пенсионную реформу" не предусмотрено в бюджете на следующий год и на 2019-2020 гг.

— ответственность за финансирование ряда социальных расходов, которые сейчас выплачиваются из Пенсионного фонда, а это в частности: социальная помощь по уходу за инвалидом, социальная помощь тем, кто не имеет права на пенсию по возрасту, пенсии по инвалидности и т.д., переводится на госбюджет и на… местные бюджеты. При этом, процентное распределение финансовой ответственности между государственным и местными бюджетами — НЕ УСТАНОВЛЕНО! Также нет порядка формирования и осуществления выплат через Госказначейство. То есть, средства государственного бюджета по этим видам социальных расходов будут распределяться, скорее всего, "в ручном режиме" Министерством финансов;

— фактический пенсионный возраст увеличится до 65 лет. Раньше, если у вас нет 35 лет страхового стражу, вы не получите пенсии. А страховой стаж… исчисляется с 1 июля 2000 года, когда соответствующие данные стали заносить во вновь созданный Государственный реестра общеобязательного государственного социального страхования. Соответственно, если вы официально трудоустроены и проработали непрерывно последние годы, то более 17 лет страхового стажа у вас не будет! Да, в законопроекте оставили возможность выйти на пенсию в 60 лет при наличии 25 лет стажа, но… он будет разве что у тех, кому годы работы засчитывались как "год за два";

— индексация пенсий на размер инфляции не будет. Вместо неё предложено ввести индексацию пенсий на… 50% от размера инфляции. Это приведет дальнейшему обнищанию пенсионеров;

— льготные пенсии по спискам 1 и 2 (для работников занятых на особо вредных и особо важных работах) предлагается выплачиваться… из денег работодателей, которые будут храниться на каких-то отдельных счетах. Для этого работодателям увеличат уровень ставок Единого социального взноса на 7-15% (до 29-37%). Исходя из того, что за 20 лет своего существования гривна обесценилась более чем в 15 раз, то итоговая сумма такой "накопленной пенсии" будет составлять несколько процентов от прожиточного минимума в пересчете на месяц жизни. То есть пенсионеры будут обречены на голодную смерть;

— существенно расширяется база для налогообложения пенсий. В нее предлагается включить надбавки, повышения, целевую государственную помощь, индексацию и другие доплаты к пенсиям, установленных законодательством, пенсии за особые заслуги перед Украиной и тому подобное;

— тем, кто получил инвалидность вследствие трудового увечья, будет существенно ограничен максимальный размер страховых выплат — не более 10 прожиточных минимумов. Это ликвидирует, к примеру, регресников как класс;

— доходы пенсионного фонда предлагается увеличить за счет дополнительного налогообложения операций по купле-продаже недвижимого имущества;

— госчиновники, научные работники, представители местного самоуправления, прокуроры, сотрудники НАБУ и НАПК будут получать пенсию на общих основаниях. Все остальные, начиная с народных депутатов и судей и заканчивая сотрудниками МВД будут, как и сейчас, получать особые пенсии.

Вот такие наиболее резонансные "инновации" ожидают в "пенсионной реформе". Кроме того, предлагается ограничить пенсионное обеспечение чернобыльцев, детей-сирот, инвалидов с детства, инвалидов 3 группы и тому подобное.

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Хотя, отмечу, к моменту голосования в парламенте, тексты законопроектов могут быть изменены до неузнаваемости. Не исключаю и возможность голосования за пустые бумажки, как это уже несколько раз было с проектом государственного бюджета.

Реформы — продолжаются! Это еще не конец, держитесь.