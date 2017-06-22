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    В сети появился полный текст проекта пенсионной реформы

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    Принятие Пенсионной реформы (54)

    (обновлено: )40713
    Как отмечается, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года — 35 лет. Также коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформе с замечаниями Национального совета реформ. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данный пакет документов в среду направлен в Верховную Раду. СМИ удалось получить проект документа, принятого на заседании Кабмина, сообщают "Украинские новости".

    Проект пенсионной реформы. Первая страница

    Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года — 35 лет.

    Проект пенсионной реформы часть 1, часть 2.

    Также коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1.

    Правительство предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (48 тыс гривен).

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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