В сети появился полный текст проекта пенсионной реформы

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформе с замечаниями Национального совета реформ. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данный пакет документов в среду направлен в Верховную Раду. СМИ удалось получить проект документа, принятого на заседании Кабмина, сообщают "Украинские новости".

Проект пенсионной реформы. Первая страница

Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года — 35 лет.

Проект пенсионной реформы часть 1, часть 2.

Также коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1.

Правительство предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (48 тыс гривен).

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.