Блинов о пенсионной и медицинской реформах и громком пиаре

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд и Всемирный банк 4 июня поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы, разработанный Министерством социальной политики по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кабинет министров, презентуя пенсионную реформу, уверил украинцев, что пенсионный возраст повышать не будут, но, как оказалось, реальный возраст для выхода на пенсию вырастет до 65 лет.

Напомним, проведение пенсионной реформы — одно из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

"Не реформа, а пиар" скриншот видео Психоз вокруг пенсионной реформы возник неспроста - Дымов

Один из аспектов грядущей реформы прокомментировал экономический эксперт Андрей Блинов: он считает, что Кабмин не решился на европейский опыт, "когда пенсию платят только тогда, когда человек выходит на заслуженный отдых".

"И чем позже он идет, тем больше получает. Хотя в документе есть пункт о том, что чем позже украинец выходит на пенсию, тем он больше получает надбавки. Но надбавка слишком мизерная. Например, за первый год просрочки он получит всего 6% в год от суммы пенсии", — сообщил эксперт.

Аналитик добавил, что в Европе работающим пенсионерам пенсии не платят, "но чем позже ты оформишь пенсию, тем больше тебе будут платить бонусы, и они существенные".

"Также и минимальная зарплата должна быть значительно выше, чем пенсия, чтобы человек понимал, ради чего он работает. У нас все по-другому. Это не реформа на самом деле, это пиар. Потому что правительство понимает, какая волна возмущения поднимется, если они откажутся от выплаты пенсий работающим", - заявил Блинов.

"Единственный выход, который сохранит жизни"

Также эксперт прокомментировал другую реформу — медицинскую. Напомним, ВР приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, который предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом".

Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

Происходящее в странес медреформой — страшно, уверен Андрей Блинов, и здесь не может быть компромиссов. По его мнению, единственный выход, чтобы масштабно не терять население — вводить постепенно новые элементы реформы.

"Начать с пяти:

• гарантированный по всей стране минимум неотложной помощи;

• обязательный регулярный профосмотр;

• орган по контролю за протоколами и сроками, отвечающий персонально за каждую врачебную ошибку;

• стимулирование страховой медицины на базе частных и государственных клиник;

• льготные категории финансировать исключительно полисами и путем создания единой базы.

И это должно работать беспрекословно, иначе от взносов население будет убегать.

А потом можно идти дальше. И старая система отомрет. Но постепенно.

Да, это значительно дороже, чем с наскока. Но здоровье любого гражданина куда дороже, ведь иначе будет элитарная медицина и здравоохранительный геноцид для тех, у кого мало денег. Как свидетельствует ситуация с закупкой вакцин и неотложкой, иногда и бабло не успевает помочь.

Деньги на самом деле есть — каждая десятая(!) гривня внутренних налогов идет на нынешнюю медицину. Увы, система Семашко прекрасна для командной социалистической экономики, но не может развиваться в экономике рыночной", — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

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