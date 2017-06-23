Хроника 22 июня: проект пенсионной реформы уже в Раде, задержание Гужвы, обыски в "Стране"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 22 июня, Кабмин внес в Раду пакет законопроектов о пенсионной реформе, в Украине изменили методику расчета транспортного сбора, а Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла. В этот же день в Киеве задержали главного редактора издания Страна.ua, помимо этого в редакции прошел обыск. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Кабмин внес в Раду пакет законопроектов о пенсионной реформе

Кабмин Украины зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе, информация об этом появилась в четверг на сайте парламента. Правительство Украины на заседании в среду одобрило пакет законопроектов о пенсионной реформе. Законопроекты вступят в силу закона после их принятия парламентом и подписания президентом.

В Украине изменили методику расчета транспортного сбора

Накануне Кабмин изменил методику определения среднерыночной стоимости легкового автомобиля для обложения его транспортным налогом (в размере 25 тысяч гривен). Из формулы расчета среднерыночной стоимости исключен корректирующий коэффициент в зависимости от пробега. Для определения среднерыночной цены в формуле цена нового автомобиля умножается на корректирующий коэффициент с учетом срока эксплуатации авто.



Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла

Верховная Рада в четверг приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект "О коммерческом учете коммунальных услуг" (№4901), которым предусматривается обязательная установка во всех жилых домах приборов учета тепла, холодной и горячей воды. Примечательно, что незадолго до голосования на странице представительства Европейского союза в Украине в Facebook появился призыв к депутатам поддержать указанный законопроект.

Встреча Порошенко и Меркель

Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель прошла накануне в Брюсселе. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что Порошенко с Меркель в Брюсселе обсуждают ситуацию в Донбассе, работу "нормандского формата" и минский процесс.

"Договорились": лидеры ЕС продлят санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск. "ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter. Ранее Туск заявил, что санкции планируется продлить на полгода. Решение саммита дает старт формальной процедуре продления экономических ограничительных мер, которые сейчас действуют до 31 июля.

Бойцы "Донбасса" обвинили Семенченко в военных преступлениях

Бывшие бойцы батальона специального назначения "Донбасс" обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием расследовать преступления, совершенные бывшим комбатом, а ныне народным депутатом Семеном Семенченко. Об этом бойцы заявили на пресс-конференции. Кроме того, подписанты обратили внимание на эпизод, когда "некомпетентные действия Семенченко в боях под Карловкой (Марьинский район, Донецкая область) привели к гибели как минимум пяти добровольцев".

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Арест Гужвы, обыски в "Стране"

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В Украине выписали первый штраф за ношение георгиевской ленты

Полиция Днепра оштрафовала женщину за ношение георгиевской ленточки, за изготовление и использование которой в Украине ранее ввели административную ответственность, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области. Согласно новому закону, "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения.

В Швейцарии арестовали 15 млн евро гарантий Киева на Евровидение

Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины на проведение Евровидения, которое состоялось в мае, сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). При этом основания наложения ареста и инициатор процедуры не указываются.

Свидание с 27-летней замминистра энергетики купили за 9 тыс грн

Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 9 тысяч гривен, свидетельствуют данные на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro. Победителем стал некий Алексей Бойчук. Всего в аукционе приняли участие семь человек. Поход в театр с Бойко был выставлен на благотворительные торги, его стартовая цена составляла 100 гривен.

Именно 22 июня 1675 года английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию. В этот же день в 1815 году Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо. К тому же 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Это было начало Великой Отечественной войны. В Украине 22 июня День памяти и скорби.