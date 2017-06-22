Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект "О коммерческом учете коммунальных услуг" (№4901), которым предусматривается обязательная установка во всех жилых домах приборов учета тепла, холодной и горячей воды.

Документ поддержали 238 депутатов при 226 необходимых.

В пояснительной записке говорится, что оборудование домовыми узлами учета существующих зданий обязан провести оператор соответствующих внешних сетей в срок:

1) нежилых зданий — до 1 октября 2017;

2) жилых зданий — до 1 октября 2018 года.

При этом в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, закон предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показов домового прибора учета:

1) в нежилых зданиях — до 1 октября 2017;

2) в жилых зданиях — до 1 октября 2018 года.

Смотрите также: Вслед за июльским поднятием коммуналки вырастут налоги — эксперт

Примечательно, что незадолго до голосования на странице представительства Европейского союза в Украине в Facebook появился призыв к депутатам поддержать указанный законопроект.

European Union in Ukraine/Faceboo, 22 июня 2017

Ранее сообщалось, что в мае Центр коммунального сервиса совместно с Департаментом социальной политики КГГА начали установку квартирных счетчиков для льготных категорий населения.