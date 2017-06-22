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    Экономика

    Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла

    (обновлено: )29230
    Документ поддержали 238 депутатов при 226 необходимых. В частности, оборудование домовыми узлами учета существующих зданий обязан провести оператор соответствующих внешних сетей: нежилых зданий - до 1 октября 2017, жилых зданий - до 1 октября 2018.
    Счетчики воды
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект "О коммерческом учете коммунальных услуг" (№4901), которым предусматривается обязательная установка во всех жилых домах приборов учета тепла, холодной и горячей воды.

    Документ поддержали 238 депутатов при 226 необходимых.

    В пояснительной записке говорится, что оборудование домовыми узлами учета существующих зданий обязан провести оператор соответствующих внешних сетей в срок:

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    1) нежилых зданий — до 1 октября 2017;

    2) жилых зданий — до 1 октября 2018 года.

    При этом в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, закон предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показов домового прибора учета:

    1) в нежилых зданиях — до 1 октября 2017;

    2) в жилых зданиях — до 1 октября 2018 года.

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    Примечательно, что незадолго до голосования на странице представительства Европейского союза в Украине в Facebook появился призыв к депутатам поддержать указанный законопроект.

    European Union in Ukraine/Faceboo, 22 июня 2017

    Ранее сообщалось, что в мае Центр коммунального сервиса совместно с Департаментом социальной политики КГГА начали установку квартирных счетчиков для льготных категорий населения.

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