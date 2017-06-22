Кабмин изменил методику расчета транспортного сбора

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Кабмин изменил методику определения среднерыночной стоимости легкового автомобиля для обложения его транспортным налогом (в размере 25 тысяч гривен).

Из формулы расчета среднерыночной стоимости исключен корректирующий коэффициент в зависимости от пробега. Кроме того, если действующей методикой входящая в формулу цена нового автомобиля определялась с учетом марки, модели, типа двигателя и объема цилиндра, типа коробки передач, то новой методикой цена формируется с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя и типа топлива.

Для определения среднерыночной цены в формуле цена нового автомобиля умножается на корректирующий коэффициент с учетом срока эксплуатации авто.

Изменениями в Налоговый кодекс также определено, что объектом обложения транспортным налогом являются автомобили не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает размер 375 размеров установленной на 1 января отчетного года минимальной заработной платы (ранее – 750 размеров), в связи с чем в текст методики внесены соответствующие изменения.

Помимо этого, если ранее МЭРТ рассчитывал среднерыночную стоимость авто и передавал ГФС данные об автомобилях не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает 750 минимальных заработных плат, то теперь будет размещать перечень таких авто (со среднерыночной стоимостью более 375 минимальных зарплат) на своем сайте, с учетом данных о марке, модели, годе выпуска и типе топлива.

В то же время, в случае отсутствия на сайте МЭРТ информации об автомобиле, подлежащем обложению транспортным сбором, министерство по обращению ГФС или собственника авто может определить и дополнительно разместить ее.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5629 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.