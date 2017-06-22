В Брюсселе началась встреча Порошенко и Меркель

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель проходит в Брюсселе, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель", — написал Цеголко в Twitter.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что Порошенко с Меркель в Брюсселе обсудят ситуацию в Донбассе, работу "нормандского формата" и минский процесс.

Порошенко в четверг находится с визитом в Брюсселе, уже состоялись его переговоры с главой Евросовета Дональдом Туском. Также в рамках визита запланирована встреча Порошенко с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем и другими лидерами государств-членов ЕС.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, Франции, России и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.