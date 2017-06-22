В Украине выписан первый штраф за ношение георгиевской ленты

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Полиция Днепра оштрафовала женщину за ношение георгиевской ленточки, за изготовление и использование которой на Украине ранее ввели административную ответственность, сообщается в четверг на странице управления полиции Днепропетровской области в Facebook.

"Во время массового мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, у женщины изъята георгиевская ленточка. Полицейские на месте составили административный протокол по статье "изготовление и пропаганда георгиевской ленточки", — говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения. Подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.