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    Дома у Гужвы планируется обыск

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (57)

    (обновлено: )97
    По словам адвокатов, Гужва уже доставлен на Владимирскую, 15 в ГУ МВД Украины в городе Киеве. Его хотят задержать по ст. 208 Криминально-процессуального кодекса.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" был задержан в офисе издания после проведенных там обысков и доставлен в Главное управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве, сообщает "Страна.ua", со ссылкой на данные заместителя главреда издания Светлану Крюкову и адвокатов задержанного.

    Смотрите также: Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

    По инфорамции Крюковой, планируется проведение обыска по месту жительства Гужвы.

    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Страна
    Как обыскивали Гужву и его "Страну"

    "Игоря Гужву задержали по сфабрикованному делу. Увезли в неизвестном направлении. По нашей информации, планируется обыск у него дома", — написала она на своей странице Facebook.

    "По словам адвокатов, Гужва уже доставлен на Владимирскую, 15 в ГУ МВД Украины в городе Киеве. Его хотят задержать по ст. 208 Криминально-процессуального кодекса (КПК) (Задержание уполномоченным должностным лицом —прим.). Его планируют допросить в качестве подозреваемого и отправить в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении на сайте издания.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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