Бойцы "Донбасса" обвинили Семенченко в военных преступлениях

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы батальона специального назначения "Донбасс" обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием расследовать преступления, совершенные бывшим комбатом, а ныне народным депутатом Семеном Семенченко. Об этом бойцы заявили на пресс-конференции.
"Обращения будут подписаны и посланы сегодня… Мы хотим обратиться более широко и снова поднять эту тему. Семенченко — это человек, который выдает много лжи. Люди уже разобрались, и это не тайна, но СМИ молчат. Наверное, потому, что запроса общества нет, поэтому реакции властей нет. Но этого человека надо остановить", — заявил доброволец "Донбасса" Александр Калашник (Калаш).
По его словам, в обращении, в частности, приводятся факты содействия Семенченко в организации массовых беспорядков весной 2014 года в Донецке, которые привели к гибели людей, присвоения оружия путем мошенничества и выдачи поддельных документов членам батальона "Донбасс", разворовывания средств благотворительного фонда помощи батальону "Донбасс".
Кроме того, подписанты обратили внимание на эпизод, когда "некомпетентные действия Семенченко в боях под Карловкой (Марьинский район, Донецкая область) привели к гибели как минимум пяти добровольцев".
Участники пресс-конференции также заявили о намерении обратиться в Верховную Раду с требованием создать временную следственную комиссию для расследования преступлений Семенченко.
Также они попросят президента Петра Порошенко лишить Семенченко ордена Богдана Хмельницкого III степени и именного оружия, "которые были выданы ошибочно и незаслуженно".
"На сегодня суд признал юридический факт, что Семенченко занимал должность командира батальона спецназначения Нацгвардии незаконно, и в связи с отсутствием какого-либо военного образования и навыков ведения боя, не мог командовать подразделением. Семенченко ни разу не принимал участие в боевых действиях на востоке Украины", — говорится в проекте обращения на имя главы государства.
Среди подписантов обращения — экс-командир противотанкового взвода батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, депутат Белоцерковского городского совета Владимир Бабенко, доброволец батальона спецназначения "Донбасс" Нацгвардии Украины Александр Дуб, журналист-расследователь, активист самообороны Донецкого Евромайдана Артем Фурманюк.
Ранее энергокомпания Рината Ахметова ДТЭК обращалась к правоохранителям с просьбой отреагировать на заявления нардепа от фракции "Самопомич" Семена Семенченко о "силовом захвате" предприятий.