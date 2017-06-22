Бойцы "Донбасса" обвинили Семенченко в военных преступлениях

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы батальона специального назначения "Донбасс" обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием расследовать преступления, совершенные бывшим комбатом, а ныне народным депутатом Семеном Семенченко. Об этом бойцы заявили на пресс-конференции.

"Обращения будут подписаны и посланы сегодня… Мы хотим обратиться более широко и снова поднять эту тему. Семенченко — это человек, который выдает много лжи. Люди уже разобрались, и это не тайна, но СМИ молчат. Наверное, потому, что запроса общества нет, поэтому реакции властей нет. Но этого человека надо остановить", — заявил доброволец "Донбасса" Александр Калашник (Калаш).

РИА Новости Украина Доброволец батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины Александр Калашник (Калаш)

По его словам, в обращении, в частности, приводятся факты содействия Семенченко в организации массовых беспорядков весной 2014 года в Донецке, которые привели к гибели людей, присвоения оружия путем мошенничества и выдачи поддельных документов членам батальона "Донбасс", разворовывания средств благотворительного фонда помощи батальону "Донбасс".

Кроме того, подписанты обратили внимание на эпизод, когда "некомпетентные действия Семенченко в боях под Карловкой (Марьинский район, Донецкая область) привели к гибели как минимум пяти добровольцев".

Участники пресс-конференции также заявили о намерении обратиться в Верховную Раду с требованием создать временную следственную комиссию для расследования преступлений Семенченко.

РИА Новости Украина Доброволец батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины Александр Дуб (Дуб)

Также они попросят президента Петра Порошенко лишить Семенченко ордена Богдана Хмельницкого III степени и именного оружия, "которые были выданы ошибочно и незаслуженно".

"На сегодня суд признал юридический факт, что Семенченко занимал должность командира батальона спецназначения Нацгвардии незаконно, и в связи с отсутствием какого-либо военного образования и навыков ведения боя, не мог командовать подразделением. Семенченко ни разу не принимал участие в боевых действиях на востоке Украины", — говорится в проекте обращения на имя главы государства.

РИА Новости Украина Независимый журналист-расследователь, активист самообороны Донецкого Евромайдана Артем Фурманюк

Среди подписантов обращения — экс-командир противотанкового взвода батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, депутат Белоцерковского городского совета Владимир Бабенко, доброволец батальона спецназначения "Донбасс" Нацгвардии Украины Александр Дуб, журналист-расследователь, активист самообороны Донецкого Евромайдана Артем Фурманюк.

РИА Новости Украина Экс-командир противотанкового взвода батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, депутат Белоцерковского городского совета Владимир Бабенко

Ранее энергокомпания Рината Ахметова ДТЭК обращалась к правоохранителям с просьбой отреагировать на заявления нардепа от фракции "Самопомич" Семена Семенченко о "силовом захвате" предприятий.