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    В Швейцарии арестовали 15 млн евро гарантий Киева на Евровидение

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (120)

    (обновлено: )140070
    Основания наложения ареста и инициатор процедуры не указываются. Зураб Аласания сообщил, что НОТУ наняла юридическую фирму из Швейцарии, "поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела".
    Евровидение в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины на проведение Евровидения, которое состоялось в мае, сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    УНИАН
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    О соответствующем решении управления сообщил Европейский вещательный союз. При этом основания наложения ареста и инициатор процедуры не указываются.

    "Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством", — сообщил глава НОТУ Зураб Аласания.

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    Пресс-служба также отмечает, что международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, и поэтому сумма гарантии должна вернуться.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

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