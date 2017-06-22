наверх
22.06.201719:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 22 июня: День памяти и скорби, дипломатия Порошенко и "летняя" Рада

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (95)

    (обновлено: )52
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Ангела Меркель и Петр Порошенко, 22 июня 2017
    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах
    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах
    Нардеп Надежда Савченко в Верховной Раде
    Савченко пордемонстрировала неприличный жест в Верховной Раде
    Четыре человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали
    Сотрудник муниципальных служб Афин протестует против увольнения.
    Аномальная жара в Европе и США
    Элина Свитолина
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем скорби и памяти жертв Второй мировой войны в Украине.
    УНИАН
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и председатель Европейского совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ангела Меркель и Петр Порошенко, 22 июня 2017
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко, 22 июня 2017.
    twitter.com/stsegolko
    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах
    "Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах
    "Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах.
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Нардеп Надежда Савченко в Верховной Раде
    Нардеп Надежда Савченко в Верховной Раде.
    Украинское фото
    Савченко пордемонстрировала неприличный жест в Верховной Раде
    Савченко пордемонстрировала неприличный жест в Верховной Раде.
    REUTERS Vladyslav Musiienko/Pool
    Четыре человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали
    Четыре человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали.
    REUTERS Feisal Omar
    Сотрудник муниципальных служб Афин протестует против увольнения.
    Сотрудник муниципальных служб Афин протестует против увольнения.
    REUTERS Costas Baltas
    Аномальная жара в Европе и США
    Аномальная жара в Европе и США.
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бирмингеме.
    REUTERS Peter Cziborra
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Слева направо: ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, Хавьер Акино (Мексика), Майкл Макглинчи (Новая Зеландия) и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного СолдатаПутин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата17:01 22.06.2017
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в беломЛетняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом15:08 22.06.2017
    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах"Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах12:44 22.06.2017
    Аномальная жара в Европе и СШАИз-за аномальной жары в Европе гибнут люди, а в США отменяют авиарейсы12:27 22.06.2017
    В Бресте прошла реконструкция последнего мирного дня 1941 года"22 июня. Брестская крепость": воссоздание первого дня войны11:35 22.06.2017
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая ЗеландияСкандальный матч Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией06:56 22.06.2017
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки АваковаФотоитоги 21 июня: протесты у Рады, теракт в Брюсселе и визит Порошенко в США18:13 21.06.2017
    Соцсети взорвали фотожабы на встречу Порошенко и Трампа14:22 21.06.2017
    Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента13:44 21.06.2017
    Все фотоленты
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем скорби и памяти жертв Второй мировой войны в Украине.

    День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Бресте на улице Советской организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года. В среду участники парада военно-исторических объединений прошли почти два километра по центру города. Колонну реконструкторов, переодетых в форму солдат Брестского гарнизона 41-го года, сопровождали оркестр, военный мотоцикл с коляской, конница и девушки в платьях довоенного времени.

    Смотрите также: 22 июня. Брестская крепость": воссоздание первого дня войны

    Правоохранители усилили охрану порядка возле Верховной Рады из-за митинга – под зданием находятся около 150 силовиков. Возле парламента собрались около 350-400 человек из разных политических партий. Митингующие требуют принять новый закон о выборах по открытым спискам. Кроме того, у Рады проходит пикет зоозащитников "Убийцы животных должны быть наказаны!". Некоторые из активистов пришли к парламенту с домашними питомцами. Зоозащитники требуют от депутатов принять закон №1559-1 об уголовной ответственности за живодерство. У здания Кабинета министров киевляне требовали у премьера решить проблему отсутствия горячей воды в столице.

    Смотрите также: "Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах

    В сети появились новые фото народных депутатов, которые заметили наступление летней жары и начали постепенно разоблачаться. В интернете активно обсуждают новый стиль известных политиков.

    Смотрите также: Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом

    Ссылки по теме:
    Теги: