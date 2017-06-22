Фотоитоги 22 июня: День памяти и скорби, дипломатия Порошенко и "летняя" Рада

День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Бресте на улице Советской организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года. В среду участники парада военно-исторических объединений прошли почти два километра по центру города. Колонну реконструкторов, переодетых в форму солдат Брестского гарнизона 41-го года, сопровождали оркестр, военный мотоцикл с коляской, конница и девушки в платьях довоенного времени.

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Правоохранители усилили охрану порядка возле Верховной Рады из-за митинга – под зданием находятся около 150 силовиков. Возле парламента собрались около 350-400 человек из разных политических партий. Митингующие требуют принять новый закон о выборах по открытым спискам. Кроме того, у Рады проходит пикет зоозащитников "Убийцы животных должны быть наказаны!". Некоторые из активистов пришли к парламенту с домашними питомцами. Зоозащитники требуют от депутатов принять закон №1559-1 об уголовной ответственности за живодерство. У здания Кабинета министров киевляне требовали у премьера решить проблему отсутствия горячей воды в столице.

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В сети появились новые фото народных депутатов, которые заметили наступление летней жары и начали постепенно разоблачаться. В интернете активно обсуждают новый стиль известных политиков.

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