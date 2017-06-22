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    Фотоленты

    Путин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата

    (обновлено: )6850
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимают участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимают участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев в Александровском саду после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    REUTERS Sergei Karpukhin

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    22 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.

    Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

    Когда началась церемония, полил дождь и президент и все участники церемонии шли к Вечному огню под дождем.

    Читайте также: 22 июня: День скорби и почтения памяти жертв войны

    Участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.

    В России и более чем в 80 странах мира сегодня пройдут акции в память о защитниках отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

    День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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