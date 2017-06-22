В преддверии войны. В Бресте воссоздали последний мирный день 1941 года

В Бресте на улице Советской организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года, сообщает Sputnik Беларусь.

В среду участники парада военно-исторических объединений прошли почти два километра по центру города. Колонну реконструкторов, переодетых в форму солдат Брестского гарнизона 41-го года, сопровождали оркестр, военный мотоцикл с коляской, конница и девушки в платьях довоенного времени.

На международный фестиваль военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" съехались более 500 реконструкторов из 13 стран, рассказал первый секретарь областного комитета ОО "БРСМ", член совета военно-исторического клуба "Гарнизон" Виктор Иванов.

На улице Советской был воссоздан обычный субботний вечер. Офицеры гуляли по городу с членами своих семей, проходили творческие встречи.

Пешеходная улица была разделена на зоны. В одной части выставлялась техника времен ВОВ- мотоцикл с коляской и внедорожник. Была также зона, в которой демонстрировалась комната с предметами того времени.

Памятные мероприятия продолжатся в ночь с 21 на 22 июня. В пять часов утра на территории Кобринского укрепления Брестской крепости прошла военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость".