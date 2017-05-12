Реконструкция парка "Партизанской славы". Проблемы и решения - пресс-конференция

В понедельник, 15 мая, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Реконструкция парка "Партизанской славы. Проблемы и решения".

Парк "Партизанской славы" находится в Дарницком районе Киева между улицами Тростянецкой и Славгородской. Он создан на основе соснового леса, общая площадь парка — 111,97 га, насаждениями занято более 100 га территории, водоемами — 3,4 га, зданиями — 0,3 га. Еще в феврале 2005 года КГГА утвердила эскизный проект реконструкции парка, где планировалось увеличить площадь застройки до 9 600 кв. м. В парке должны были возвести административно-выставочный комплекс площадью 793,4 кв. м. и построить автостоянку на 164 места. Сметную стоимость реконструкции в ценах 2004 года эксперты оценивали в 27,4 млн гривен.

В настоящее время парк “Партизанской славы” в Дарницком районе столицы хотят из ландшафтного превратить в “парк культуры и отдыха”, вроде Гидропарка. Почти половину общей площади — 43,587 га, планируют отвести под хозяйственную зону (под МАФы, аттракционы, выездную торговлю, автостоянки), и только 0,2 га оставить заповедной зоной. Соответствующий проект был размещен на официальной странице Дарницкой РГА для общественного обсуждения. В этой связи, в конце 2016 года в Киевсовете создали группу с целью недопущения уничтожения памятника природы. Проект организации территории регионального ландшафтного парка “Партизанская слава” (РЛП), охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов” депутаты назвали несовершенным. По их мнению, проект содержит массу замечаний, которые могут привести к крайне негативным последствиям для биосферы парка и уничтожению его биоресурсов. В частности, их возмутило, что под “хозяйственную деятельность” хотят отвести практически половину всей территории парка. Депутаты ссылаются на слова экологов и активистов, которые утверждают, что в плане парка от 2004 года предусмотрена заповедная зона, которая занимает 5% парка, а хозяйственная — около 3%, и расположены они в совершенно других местах, чем предусмотрено в новом проекте.

Реконструкцию Парка "Партизанской славы" обсудят эксперты:

Андрей Малеванный, заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА — начальник управления экологии и природных ресурсов

Виктор Безотосный, заместитель начальника отдела контроля за благоустройством и охраной окружающей среды Дарницкой районной в городе Киеве государственной адмиистрации

Константин Яловой, депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики

Алексей Новиков, депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики

Анна Сандалова, депутат Киевсовета

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