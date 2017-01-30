Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

В Киеве прошло факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

Читайте также: Реконструкторы из "Свободы": "Кубань наша, идет российско-украинская война"

После этого около тысячи активистов с факелами вышли колонной от станции метро "Арсенальная" в направлении к Аскольдовой могиле, чтобы почтить память Героев Крут.

Смотрите также: В Киеве прошла реконструкция боя за завод "Арсенал"

На пути к памятнику погибшим Героям под Крутами активисты сформировали колонну и запалили факелы. В голове колонны шли активисты в форме трезубца. Движение на улице Грушевского было перекрыто в обе стороны. Колонну сопровождала конная полиция, а также автомобили патрульной полиции. Участники акции скандировали патриотические лозунги.