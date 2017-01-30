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    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

    29
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реконструкция боя за завод Арсенал в Киеве
    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

    В Киеве прошло факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

    Читайте также: Реконструкторы из "Свободы": "Кубань наша, идет российско-украинская война"

    После этого около тысячи активистов с факелами вышли колонной от станции метро "Арсенальная" в направлении к Аскольдовой могиле, чтобы почтить память Героев Крут.

    Смотрите также: В Киеве прошла реконструкция боя за завод "Арсенал"

    На пути к памятнику погибшим Героям под Крутами активисты сформировали колонну и запалили факелы. В голове колонны шли активисты в форме трезубца. Движение на улице Грушевского было перекрыто в обе стороны. Колонну сопровождала конная полиция, а также автомобили патрульной полиции. Участники акции скандировали патриотические лозунги.

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