Реконструкторы из "Свободы": "Кубань наша, идет российско-украинская война"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Мирные киевские обыватели вечером в воскресенье старались побыстрее проскочить ко входу на станцию метро "Арсенальная", некоторые пугались звуков — выстрелы, хлопки разрывов, пулеметные очереди, сквозь дым видны красные и зеленые огоньки кружащих низко над площадью квадракоптеров: "Что это?".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

Но, подойдя ближе, видели костюмированное представление – баррикаду, пушку, бой "войск УНР" с "пятой колонной" — восставшими рабочими завода "Арсенал". Такую реконструкцию организовали в центре Киева националисты из "Свободы" совместно с военно-историческим клубом "Повстанец".

Поняв, что стрельба – ненастоящая, одни прохожие останавливались поглазеть на игрушечный "бой", другие – спешили мимо. Особых восторгов не выражали: "И здесь пальба – еще не наигрались?..".

Действительно, на фоне ежедневных реальных орудийных залпов, на фоне настоящей крови, льющейся на Донбассе, постановочная баталия выглядела как-то… по-детски. Только не дети здесь играли в войну, а великовозрастные "онижедети", так и не сделавшие никаких выводов за три года после "евромайдана".

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Перед началом постановки состоялся небольшой митинг, на котором не раз звучали утверждения: "идет российско-украинская война".

Как заявил один из ораторов, в 1918 году в войсках Муравьева "были не украинцы", а люди из Москвы, из Питера". Их "пытались остановить герои Крут", а в Киеве в это время восстала "пятая колонна". По утверждению выступавшего, "точно так же Россия и сейчас действует"…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

Другой оратор заявил, что в 1918 году украинская держава "была признана Европой", здесь были европейские посольства… Но только – "к сожалению, держава была утрачена". По его словам, и сегодня еще не все украинские земли собрались в границах национального государства, вот — Кубань осталась за пределами Украины, "пока что"…

Вспоминали и Фермопилы, и Дебальцево. Один из выступавших подчеркнул, что "украинское войско по качеству всегда было сильнее войска российского", другой отметил, что нынешняя "российско-украинская война" — это война миров, продолжение "вековечной борьбы традиционной европейской цивилизации и Азии".

После митинга и реконструкции боя состоялось факельное шествие, участники которого прошли от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле. Инцидентов по пути следования не было.

Мероприятия в честь студентов, погибших в 1918 году в бою у селения Круты, прошли в воскресенье в Киеве и на официальном уровне. Президент Украины Петр Порошенко возложил днем цветы к Аскольдовой могиле.

В обращении к нации Порошенко тоже говорил о российско-украинской войне.

"Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве. Стало традицией в День памяти Героев Крут чтить память современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешней украино-российской войне. Вечная им память", — говорится в обращении.

Уверенность в победе Украины над "российскими агрессорами" выразил и секретарь Совбеза Александр Турчинов.

"Вечная память и почет павшим героям — героям ХХ века и их потомкам — героям ХХІ века! Чтобы стать действительно свободными, нам нужно быть сильными. Сильными не только как стране, которая способна себя защитить, но и быть сильными духом. Путь осилит только тот, кто им идет. День в день, шаг за шагом мы должны освобождать свою землю от российских агрессоров. Это наш путь, и мы пройдем его до победного конца", — говорится в обращении Турчинова, опубликованном пресс-службой СНБО.

А спикер Верховной Рады Андрей Парубий и вовсе заверил, что "уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины — Россией" (соответствующее заявление обнародовано на сайте парламента).

Что тут скажешь. Пока многие украинцы таким заявлениям политиков верят, о мире в стране можно и не мечтать.