"Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах

Правоохранители усилили охрану порядка возле Верховной Рады из-за митинга – под зданием находятся около 150 силовиков. Возле парламента собрались около 350-400 человек из разных политических партий. Митингующие требуют принять новый закон о выборах по открытым спискам. Перед зданием Рады выставлен забор, за которым стоят представители Национальной гвардии и полиции. Часть из правоохранителей в бронежилетах, также у них есть других спецсредств защиты. Вблизи парламента расположены шесть автобусов с правоохранителями. Со стороны Мариинского парка и ул.Лютеранской припаркованы пожарные автомобили.

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Кроме того, у Рады проходит пикет зоозащитников "Убийцы животных должны быть наказаны!". Некоторые из активистов пришли к парламенту с домашними питомцами. Зоозащитники требуют от депутатов принять закон №1559-1 об уголовной ответственности за живодерство.

У здания Кабинета министров киевляне требовали у премьера решить проблему отсутствия горячей воды в столице.

С 10.00 под стенами Национального банка Украины проходит митинг обманутых вкладчиков, которые требуют от НБУ подготовки и разработки законопроектов направленных на восстановление нарушенных прав граждан и возвращения государством незаконно изъятой собственности в условиях уголовного бездействия правоохранительных органов.