Порошенко в США. Бродячий цирк отработал программу — Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Вашингтон, а уже во вторник в Овальном кабинете встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

Петр Порошенко после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

На вопрос, обсуждался ли вопрос смены минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером. Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства".

По мнению политического эксперта, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, визит украинской делегации в Соединенные Штаты оказался пустой тратой времени.

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"Провластные комментаторы и эксперты с пониженым социальным статусом морщинят лбы и глубокомысленно в режими пэрэмога комментируют — "О чем же договорились Трамп и Порошенко". Ой, да я вас умоляю, все же понятно.

О чем договорились? О совместном фото договорились! Наш бродячий цирк, накануне саммита G20, отработал обязательную программу по требованию белых господ и отбыл в родные пампасы пышатыся", — отметил Павлив на своей странице в Facebook.