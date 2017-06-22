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    Порошенко в США. Бродячий цирк отработал программу — Павлив

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (95)

    (обновлено: )1114201
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, самый большой успех украинской делегации на встрече с американскими партнерами — совместное фото.
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    twitter.com/PressSec

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В понедельник вечером, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Вашингтон, а уже во вторник в Овальном кабинете встретился с президентом США Дональдом Трампом

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Соцмедиа об исторической встрече Порошенко-Трамп: что за кадром?

    Кроме того, Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

    Петр Порошенко после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США. 

    На вопрос, обсуждался ли вопрос смены минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером. Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник о визите Порошенко в США, контракте с Балчуном и неприкосновенности

    По мнению политического эксперта, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, визит украинской делегации в Соединенные Штаты оказался пустой тратой времени.

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    "Провластные комментаторы и эксперты с пониженым социальным статусом морщинят лбы и глубокомысленно в режими пэрэмога комментируют — "О чем же договорились Трамп и Порошенко". Ой, да я вас умоляю, все же понятно.

    О чем договорились? О совместном фото договорились! Наш бродячий цирк, накануне саммита G20, отработал обязательную программу по требованию белых господ и отбыл в родные пампасы пышатыся", — отметил Павлив на своей странице в Facebook

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