Частные пенсионные фонды – реальная альтернатива? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Президент поручил Кабмину уже осенью увеличить пенсионные выплаты, а также отменить их налогообложение. Эксперты говорят, что нынешняя пенсионная система требует немедленного реформирования.

По официальному прогнозу в этом году дефицит Пенсионного фонда составит 141,5 миллиард гривен, то есть около 5% ВВП. Такую цифру назвал министр соцполитики Андрей Рева. Не только у Украины есть проблемы в этой сфере. Пенсионные системы большинства стран находятся в критическом состоянии. Такой вывод сделали аналитики в докладе Всемирного экономического форума.

По прогнозам экспертов к 2050 году дефицит пенсионных систем в мировом масштабе достигнет 400 миллиардов долларов. Дефицит достигнет такого уровня из-за улучшения условий, а следовательно и продолжительности жизни людей.

Составители доклада рекомендуют правительствам стран существенно увеличить пенсионный возраст, а людям самостоятельно копить пенсию на протяжении рабочих лет.

Стоит ли думать о пенсии смолоду и каким образом можно обеспечить себе безбедное существование в старости, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що пропонують українцям недержавні пенсійні фонди?

– Є проблема в тому, що як раз з 1 липня згідно державного бюджету, недержавні пенсійні фонди не відносяться до списку тих компаній, які мають статус неприбуткових. Тобто їх поставили одним махом поза законом.

Таким чином можна було говорити про знищення взагалі накопичувальної пенсійної системи, про яку ми можемо говорити надалі, яка має спасти взагалі ситуацію в Україні. Нарешті ми цю ситуацію змінили, і Мінфін минулого тижня дав роз'яснення, і можна говорити про те, що знову пенсійні фонди будуть відноситись до бюджету, до неприбуткових організацій.

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Але такі намагання податкової знищити взагалі всю систему, вони дійсно насторожують. І ця ситуація може повторитися.

Наскільки послуги пенсійних фондів є популярними серед українців?

– Вони поки що зовсім не популярні. Ми бачимо те, що найбільший пенсійний фонд недержавний – це фонд НБУ. І фактично це половина всієї недержавної пенсійної системи.

Дійсно, ці фонди не отримали такої популярності тому, що ми не бачимо державної підтримки цього сектору як такого, і не можна говорити про те, що хтось в державі зацікавлений в розвитку пенсійної системи. Але якщо говорити про те, що до 2050-гоку будуть дійсно досить жахливі перспективи пенсійної системи в світі, то в Україні ситуація не краща, а навіть гірша. І єдиним виходом з цієї ситуації є запровадження другого і третього, а тоді вже і четвертого рівня пенсійної системи.

Тобто кожна працююча людина має заздалегідь подбати про свою пенсію та накопичувати на свій особистий власний рахунок те, що буде колись отримувати вже у пенсійному віці.

Якщо українці будуть самостійно собі відкладати на пенсію, то не будуть сплачувати в Пенсійний фонд ті внески, які сплачують зараз?

– Поки що це система не працює як має працювати в усьому світі. Поки що, якщо людина відкладає на свій особистий внесок на пенсію, все одно роботодавець вимушений платити за цю людину так само в Державний пенсійний фонд. Тобто це поки що не виключає такої ситуації.

Але ми говоримо про реформу, яка має відбутися, як раз ця реформа і передбачає те, що як раз ці кошти, замість того, щоб іти в державний бюджет, невідомо куди, в таку суцільну яму, вони мають йти на особистий рахунок кожного громадянина.

Які гарантії будуть стосовно цих рахунків?

– Накопиченнями пенсійними ця проблема не вирішується. Ця проблема, яку ви зараз підняли, вона має вирішуватися іншими шляхами. Але щодо гарантій і знецінення цих грошей, які людина буде все життя собі накопичувати, сьогоднішня реформа не передбачає.

Які зараз умови пропонують приватні пенсійні фонди?

– Головна мета такого все-таки, щоб була адміністративна рада, і був окремий депозитарій, окремі люди, які будуть як раз враховувати, в які активи вкладати. Тобто це акції якісь, цінні папери, для того, щоб забезпечити гарантований хоча б невеличкий, але прибуток.

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В багатьох є досить цікаві в кількох банків фонди, які є і в OTP, і "Альфа-Банку", "Авалю", які звітуючи кожного року, і даючи дохідність набагато вищу, ніж депозити. Тобто говорити по те, що йде дійсно не просто зберігання, а і накопичення. Це відбувається зараз в українських фондах.

Якщо ці вкладі не відносяться до депозитів, вони страхуватимуться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб?

– Ні, немає ніякого відношення. Це зовсім інша процедура. Це банківський вклад, який не гарантується Фондом гарантування вкладів.

Чи є можливість у українців користуватися приватними фондами за кордоном?

– На сьогоднішній день поки що існує, не пройшла валютна лібералізація НБУ. Для того, щоб інвестувати за кордон кожна особа має отримати індивідуальну валютну ліцензію і тоді вже може інвестувати в будь-що, чи то в акції, чи то в недержавні пенсійні фонди. Тобто людина має зібрати пакет документів, віднести в НБУ, пояснити, звідки в нього ці кошти взялися, і куди він має їх направити. І тоді він отримує валютну ліцензію.

Ми бачимо те, що НБУ заявив, що близько з осені ці індивідуальні ліцензії перестають діяти, і в електронному, що називається, довідковому вигляді можна буде їх отримувати без застережень, без перешкод. Але поки що цього немає.

Якщо людина зараз вже замислилася над тим, аби відкладати гроші на пенсію, в що вкладати: в бізнес, нерухомість, золото, діаманти?

– Золото завжди було таким активом, який був найбільш стабільний, не відносно того, що курс золота завжди коливається, падає, зростає. Але в довгостроковій перспективі золото – найбільш свідомий актив.

Нерухомість в Україні останніми роками дуже сильно впала і є можливість для подальшого її росту. Я так розумію, що починаючи з наступного року. Але якщо інвестувати, людина кожна сама має розуміти, скільки в неї коштів, на який період вона має їх зберегти та скласти особисту інвестиційну стратегію. І тоді можна зрозуміти, який саме інструмент краще обрати.

Ранее политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ажиотаж вокруг пенсионной реформы — это часть политической борьбы.

Также советник вице-премьер-миниcтра Василий Шевченко в эфире "ГС" обрисовал мрачные перспективы того, что случится с Украиной, если не внедрить тяжелую, но столь необходимую пенсионную реформу.