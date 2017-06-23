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    Аналитика и комментарии

    Инфляция капитально ударила по кошельку пенсионеров

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (57)

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    Украинские пенсионеры нуждаются в срочной адресной помощи государства, поскольку они не могут нормально питаться, считаю эксперты.
    Пожилой человек считает деньги. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Беднейшие слои населения тратят на продукты питания до 80% своих расходов, тогда как среднестатистический украинец — 50%. В этом году ожидается новый виток цен, летом, вопреки прогнозам, цены не стали снижаться, а наоборот, стали расти. Поэтому по итогам года инфляция будет более 10% — значительно больше, чем прогнозировал Нацбанк. 

    Эксперт спрогнозировал изменение цен на овощи борщевого набора
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Эксперт спрогнозировал цены "борщевого набора"

    Больше всего дорожают продукты питания, поэтому социально незащищенные граждане должны получать адресную помощь продуктами питания, как это происходит, в США, которые на эти нужды тратят 70 млрд. долларов ежегодно, считают эксперты. Основным фактором, которые повлияло на подорожание продуктов питания летом, стали весенние заморозки, которые повредили значительную часть урожая овощей и фруктов, а также повышение минимальной зарплаты. По мнению аналитиков, цены летом будут и дальше расти, хотя и меньшими темпами, чем в первые декады июня. 

    "Несмотря на начало лета и традиционное увеличение и поступлений овощей открытого грунта на рынок, к сожалению, мы имеем продолжение тенденции роста цен на продукты питания. В мае высокие темпы роста были по свекле, моркови, картофелю, луку. К примеру, в мае лук подорожал на 46%. Если мы посмотрим, что у нас было в июне, то здесь инфляция продолжилась и теперь лидером роста цен является капуста, которая добавила 42% за 15 дней месяца. 

    Это интересный факт, потому что за этот период на рынок стали активно поступать продукты открытого грунта. Если мы посмотрим в целом, как росли цены в этом году, то отмечу, что мы получим достаточно интересные цифры. У нас капуста с начала года добавила 253%, морковь выросла на 190%, лук репчатый на 144%. С точки зрения традиционных продуктов, входящих в борщевой набор, это является серьезным ударом по кошельку. 

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    Также у нас продолжается ползучий рост цен на хлеб, в первую очередь, социальных сортов. С начала года хлеб прибавил более 11%. Если добавить, что это является одним из основных продуктов питания для украинцев, то этот вопрос становится особенно  важным", — сообщил на пресс-конференции РИА Новости Украина исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.  

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