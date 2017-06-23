Инфляция капитально ударила по кошельку пенсионеров

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Беднейшие слои населения тратят на продукты питания до 80% своих расходов, тогда как среднестатистический украинец — 50%. В этом году ожидается новый виток цен, летом, вопреки прогнозам, цены не стали снижаться, а наоборот, стали расти. Поэтому по итогам года инфляция будет более 10% — значительно больше, чем прогнозировал Нацбанк.

Больше всего дорожают продукты питания, поэтому социально незащищенные граждане должны получать адресную помощь продуктами питания, как это происходит, в США, которые на эти нужды тратят 70 млрд. долларов ежегодно, считают эксперты. Основным фактором, которые повлияло на подорожание продуктов питания летом, стали весенние заморозки, которые повредили значительную часть урожая овощей и фруктов, а также повышение минимальной зарплаты. По мнению аналитиков, цены летом будут и дальше расти, хотя и меньшими темпами, чем в первые декады июня.

"Несмотря на начало лета и традиционное увеличение и поступлений овощей открытого грунта на рынок, к сожалению, мы имеем продолжение тенденции роста цен на продукты питания. В мае высокие темпы роста были по свекле, моркови, картофелю, луку. К примеру, в мае лук подорожал на 46%. Если мы посмотрим, что у нас было в июне, то здесь инфляция продолжилась и теперь лидером роста цен является капуста, которая добавила 42% за 15 дней месяца.

Это интересный факт, потому что за этот период на рынок стали активно поступать продукты открытого грунта. Если мы посмотрим в целом, как росли цены в этом году, то отмечу, что мы получим достаточно интересные цифры. У нас капуста с начала года добавила 253%, морковь выросла на 190%, лук репчатый на 144%. С точки зрения традиционных продуктов, входящих в борщевой набор, это является серьезным ударом по кошельку.

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Также у нас продолжается ползучий рост цен на хлеб, в первую очередь, социальных сортов. С начала года хлеб прибавил более 11%. Если добавить, что это является одним из основных продуктов питания для украинцев, то этот вопрос становится особенно важным", — сообщил на пресс-конференции РИА Новости Украина исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.