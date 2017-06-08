В Украине ускорилась инфляция

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в мае ускорилась до 1,3% после 0,9% в апреле, за пять месяцев цены выросли на 6,2%, сообщает в четверг Государственная служба статистики Украины.

"Цены на потребительском рынке в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%, с начала года – на 6,2%", — говорится в сообщении комитета статистики.

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,9%, за четыре месяца составила 4,9%.

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По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%. Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%.

Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 3% до 1,8%, по инфляции — с 8,1 до 12,9%.

Ранее Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, а в 2018-м — на уровне 3,2%. МВФ также подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% и 7% в 2017 и 2018 годах соответственно. При этом фонд улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП (после четвертого пересмотра программы EFF), в следующем году – до 2,9% с 3% ВВП.