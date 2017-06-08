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    Экономика

    В Украине ускорилась инфляция

    (обновлено: )20110
    По данным Государственной службы статистики, цены на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,3%, с начала года – на 6,2%.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в мае ускорилась до 1,3% после 0,9% в апреле, за пять месяцев цены выросли на 6,2%, сообщает в четверг Государственная служба статистики Украины.

    "Цены на потребительском рынке в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%, с начала года – на 6,2%", — говорится в сообщении комитета статистики.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,9%, за четыре месяца составила 4,9%.

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    По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%. Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%.

    Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 3% до 1,8%, по инфляции — с 8,1 до 12,9%.

    Ранее Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, а в 2018-м — на уровне 3,2%. МВФ также подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% и 7% в 2017 и 2018 годах соответственно. При этом фонд улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП (после четвертого пересмотра программы EFF), в следующем году – до 2,9% с 3% ВВП.

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