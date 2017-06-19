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    Кабмин опубликовал трехлетний прогноз инфляции и ослабления гривны

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    Согласно базовому сценарию Кабмина, в 2017 году среднегодовой курс гривны к доллару США прогнозируется на уровне 27,8 грн за дол, в 2018 году – на уровне 29,3 грн за дол, в 2019 – 30,5 грн за дол, а в 2020 – 31 грн за дол.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Бюджетная резолюция на 2018-2020 годы, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару вплоть до уровня 31 грн за доллар США. Об этом говорится в тексте резолюции, обнародованной на сайте Верховной Рады.

    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несколько трезвых слов про укрепление гривны. Надолго счастье такое?

    Согласно базовому сценарию, в 2017 году среднегодовой курс гривны к доллару США прогнозируется на уровне 27,8 грн за дол, в 2018 году – на уровне 29,3 грн за дол, в 2019 – 30,5 грн за дол, а в 2020 – 31 грн за дол.

    Также Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8% в 2017 году, на 3% – в 2018, 3,9% – в 2019 и на 4% – в 2020 году.

    При этом уровень инфляции ожидается на уровне 11,2% в 2017 году, 10%7 – в 2018, 5,9% – в 2019 и 5% в 2020 году.

    Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в Украине по итогам текущего года на уровне 11,2%.

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