Кабмин опубликовал трехлетний прогноз инфляции и ослабления гривны

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Бюджетная резолюция на 2018-2020 годы, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару вплоть до уровня 31 грн за доллар США. Об этом говорится в тексте резолюции, обнародованной на сайте Верховной Рады.

Согласно базовому сценарию, в 2017 году среднегодовой курс гривны к доллару США прогнозируется на уровне 27,8 грн за дол, в 2018 году – на уровне 29,3 грн за дол, в 2019 – 30,5 грн за дол, а в 2020 – 31 грн за дол.

Также Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8% в 2017 году, на 3% – в 2018, 3,9% – в 2019 и на 4% – в 2020 году.

При этом уровень инфляции ожидается на уровне 11,2% в 2017 году, 10%7 – в 2018, 5,9% – в 2019 и 5% в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в Украине по итогам текущего года на уровне 11,2%.