наверх
02.06.201704:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Прогнозы Кабмина по ВВП и инфляции серьезно отстали от реальности - Фурса

    Тема:

    Украина, экономика, катастрофа (591)

    (обновлено: )35
    Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил, что экономику Украины в значительной степени подкосила блокада Донбасса.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В среду, 31 мая, правительство ухудшило прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции — с 8,1% до 11,2% в 2017 году. Кабмин пересмотрел прогноз номинального ВВП с 2 584,9 млрд гривен до 2 845,8, а прогноз роста — с 3% до 1,8%. Ожидается, что среднегодовая инфляция составит 12,9%, а не 12,7%, как ожидалось ранее, а в годовом измерении (декабрь к декабрю) — 11,2% вместо 8,1%.

    Купюры гривны
    УНИАН
    Эксперт: замедление инфляции и рост ВВП ничто в сравнении с потерями людей

    Причины ухудшения макроэкономического прогноза Кабмином в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

    Смотрите также: Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности — эксперт

    "Во-первых, эти прогнозы не пересматривали целый год. И они достаточно серьезно отстали от реальности. Основная причина для пересмотра прогнозов, которые все делали в первом квартале, это блокада, которая серьезно подкосила экономику", — пояснил Фурса

    Ранее экономист Виктор Скаршевский заявил, что ухудшение прогноза роста ВВП было неожиданным только для украинского правительства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США