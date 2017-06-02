Прогнозы Кабмина по ВВП и инфляции серьезно отстали от реальности - Фурса

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В среду, 31 мая, правительство ухудшило прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции — с 8,1% до 11,2% в 2017 году. Кабмин пересмотрел прогноз номинального ВВП с 2 584,9 млрд гривен до 2 845,8, а прогноз роста — с 3% до 1,8%. Ожидается, что среднегодовая инфляция составит 12,9%, а не 12,7%, как ожидалось ранее, а в годовом измерении (декабрь к декабрю) — 11,2% вместо 8,1%.

Причины ухудшения макроэкономического прогноза Кабмином в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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"Во-первых, эти прогнозы не пересматривали целый год. И они достаточно серьезно отстали от реальности. Основная причина для пересмотра прогнозов, которые все делали в первом квартале, это блокада, которая серьезно подкосила экономику", — пояснил Фурса

Ранее экономист Виктор Скаршевский заявил, что ухудшение прогноза роста ВВП было неожиданным только для украинского правительства.