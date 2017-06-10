Минэкономразвития назвало ожидаемый уровень инфляции по итогам года

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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в Украине по итогам текущего года на уровне 11,2%.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, к инфляции в мае на уровне 1,3% (по сравнению с апрелем) привело подорожание овощей и фруктов, в частности сезонных (нового урожая) и тех, которые составляют так называемый "борщовый набор", из-за снижения их запасов. Негативное влияние на инфляцию оказали также потери, понесенные в результате неблагоприятных погодных условий весной.

Однако, как отметили в министерстве, положительный эффект на показатель инфляции имело отсутствие давления со стороны монетарных факторов, стабилизация цен на топливо и выполнение сводного бюджета с профицитом в объеме 38,6 млрд грн за январь-апрель.

В Минэкономразвития подеркнули, что небольшое увеличение цен на газ для населения в ряде областей также не имело существенного влияния на инфляционный тренд.

Ранее в НБУ заявили, что инфляция по итогам 2017 года может превысить прогнозируемый уровень 9,1%.