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    Кабмин ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП

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    По словам министра экономики Степана Кубива, в проекте постановления закладывается рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, а индекс потребительских цен - 12,9%. Ранее эти показатели находились на уровне 3% и 8,1% соответственно.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 3% до 1,8% и уровня инфляции с 8,1% до 12,9%.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Население, кредиты, ВВП. Кто-то когда-то доиграется в статистику – Павлив

    "Для корректировки основных прогнозных показателей на 2017 год в проект постановления закладывается рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, индекс потребительских цен в среднегодовом измерении 12,9%", — сказал первый вице-премьер Украины, министр экономики Степан Кубив, презентуя на заседании правительства проект соответствующего решения.

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    Ранее Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, а в 2018-м — на уровне 3,2%. МВФ также подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% и 7% в 2017 и 2018 годах соответственно. При этом фонд улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП (после четвертого пересмотра программы EFF), в следующем году – до 2,9% с 3% ВВП.

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