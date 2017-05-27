Эксперт: замедление инфляции и рост ВВП ничто в сравнении с потерями людей

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Национальный банк Украины провел первый брифинг по монетарной политике без Валерии Гонтаревой. Так в НБУ сообщили о снижении процентной ставки, кстати, второй месяц подряд. Теперь она на уровне 12,5%.

В Нацбанке говорят, что инфляция замедлилась, а гривна пока что будет укрепляться. Это связано с тем, что в Украину поступает валюта от аграриев, которые экспортируют свою продукцию. А цены на мировых рынках увеличились. Также на укрепление гривны повлиял и доллар, который на мировых рынках ослаб.

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По отчету регулятора, экономика развивается по прогнозу, инфляция под контролем. Насколько ситуация в экономике действительно оптимистическая, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

Скриншот с Youtube Владислав Зимовец

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим пояснити хороші прогнози щодо інфляції?

— Є певне зростання за перший квартал, але індекси промислового виробництва пішли в мінус, тому тут питання… Скажімо так, воно на межі. Зростання не таке суттєве, яке би давало підстави для оптимізму, я так думаю, тому що наразі виразні тенденції я не бачу.

А чому НБУ бачить?

— Функція НБУ надавати позитивні сигнали ринку і суспільству стосовно того, щоб вони були впевнені в тому, що все добре. Це його функція. На жаль, він не завжди її виконує, але в цьому випадку він її виконує. Так він доводить, що все добре, показує обґрунтовує, і при цьому він не говорить про те, що погано. Тому що йому це говорити не з руки, відповідно певні сумніви у суспільства, в економіці збурення НБУ викликати не буде.

А що відбувається з купівельною спроможністю населення? В НБУ констатують, що українці стали жити краще. Це так?

— Якщо ВВП зростає, то вони дещо стали жити краще в цілому по лікарні, але які верстви краще, які гірше, тут треба розбиратися, тому що я думаю, що і середній клас, і малий бізнес, краще жити не стали. Масового покращення не бачу. А що таке 2,5% зростання ВВП в цілому, якщо подумати? Це мізер, у порівнянні з тим, наскільки втратили люди і суспільство впродовж останніх трьох років. Ми коли говоримо про впевненість, ми повинні говорити мовою цифр. От я наведу таку цифру. Ми говоримо про те, що депозити населення на початку 2014-го року, якщо перевести в долари США, складали 53 мільярди доларів, люди вклали в банківську систему України. Сьогодні залишилося 17 мільярдів доларів. Тобто 2/3 заощаджень впродовж цих років було спожито, тобто їх вже нема. Тому тенденції до зростання заощаджень, а заощадження є ознакою того, що покращується фінансовий стан домогосподарств, ми не бачимо, тому відповідно і купівельна спроможність, я думаю, низька.

Депозити не почали зростати знову?

— Почали, але дуже повільно. Це спостерігається впродовж останнього, певно, року, певна стабілізація, але не більше того.

Є дані в українській гривні щодо депозитів?

— В українській гривні 446 мільярдів депозитів на кінець квітня. А на кінець 2013-го року було 442 мільярди, але гривня і долар перераховані по курсу, тобто разом. Ви розумієте. Тобто тут певне зростання в гривневих депозитах, якщо виокремити частину, певно є, але воно несуттєве.

Транспортна блокада Донбасу впливає на ВВП?

— Вона гальмує, але це гальмування приблизно 1-2% в темпі зростання на рік. У нас нема такого зростання, яке могло би перекрити ці втрати. Але з іншого боку, якщо ми втрачали в попередні роки 15%, тому 2% це вже якась крапля в морі. Воно не відчутно.

Зростання ВВП забезпечується за рахунок переорієнтації чи виключно за рахунок збільшення світових цін на сировину?

— Переважно за рахунок цього. Там є певні експортні тенденції, за перший квартал, за ці чотири місяці по аграрному експорту у нас дещо вирівнюється торговельний баланс, і експорт зростає швидше, ніж імпорт, і тому цей позитивний сигнал сприймається ринком валютним як, можливо, така тимчасова тенденція, для того, щоби було тимчасове зміцнення національної валюти. Але це не довгострокова тенденція, тому що ви правильно говорите, це ціновий фактор.

Якщо говорити про співпрацю з МВФ, наскільки Україні необхідний наступний транш?

— Транші нам необхідні, тому що ми на межі дефіциту платіжного балансу постійно перебуваємо, і наступні роки у нас великі погашення, Україна не здатна буде накопичити достатньо резервів за рахунок торговельного сальдо. У нас торговельне сальдо за перший квартал залишається від'ємним. Хоча і з покращенням. Тобто ми закупляємо більше товарів, ніж експортуємо, тому ми не можемо сподіватися, що щось зміниться в майбутньому на краще дуже швидко, тільки це вже триває певний час, така система неконкурентоспроможна у нас.

А яка ситуація з виробництвом продукції з високою доданою вартістю? Чи йдеться про переорієнтацію, про яку говорять в уряді?

— З високою доданою вартістю, якщо вірити статистиці, у нас інноваційна продукція, все там скотилося до 1,5-2% від обсягу загального виробництва. Це означає, що вся продукція у нас з низькою доданою вартістю і старих, традиційних видів діяльності, на яких заробити якусь додану маржу чи надприбутки, неможливо. Більше сировинний фактор, Україна виконує роль постачальника сировини.

Ранее политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Романом Насировым.

А эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль в эфире заявил, что выбирая нового главу НБУ, Рада будет более придирчивой, учитывая претензии к работе Гонтаревой.