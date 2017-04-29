Минэкономразвития сообщило о росте ВВП Украины

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КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Рост ВВП Украины с января по март 2017 года составил около 2,1-2,3%, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на собственные оценки министерства.

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Ускорение роста ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, когда рост составлял 0,1%, обусловлено активизацией внешнеэкономической деятельности в сфере услуг, включая образование, здравоохранение, финансовую и страховую деятельность.

Ранее Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за апрель оценил рост ВВП в первом квартале 2017 года в 3%.

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что экономический рост Украины в 2-3% в год недостаточен.

По его словам, правительство рассчитывает повысить ВВП за счет приватизации.