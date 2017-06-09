наверх
09.06.201718:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Из-за шоков годовая инфляция может превысить прогноз - Нацбанк

    (обновлено: )61
    В пресс-службе регулятора предупредили, что текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих, несмотря на более низкую, чем ожидалось, базовую инфляцию, свидетельствует об усилении рисков.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Инфляция по итогам 2017 года может превысить прогнозируемый уровень 9,1%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

    По данным Государственной службы статистики Украины, инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% после 0,9% в апреле, за пять месяцев цены выросли на 6,2%.

    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Уже не Украина, но еще не Россия: что происходит в экономике Донбасса

    "Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих, несмотря на более низкую, чем ожидалось, базовую инфляцию, свидетельствует об усилении рисков, потребительская инфляция по результатам 2017 года может из-за шоков со стороны предложения превысить прогноз НБУ в 9,1% в годовом измерении, обнародованный в инфляционном отчете в апреле 2017 года", — сообщается на сайте регулятора в пятницу.

    По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%.

    Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 3% до 1,8%, по инфляции — с 8,1 до 12,9%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко