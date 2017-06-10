Хроника 9 июня: подготовка к безвизу с ЕС, прогнозы инфляции

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 9 июня, стало известно, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией. Гройсман предрек абсолютное банкротство Пенсионному фонду через 5 лет. В Украине введут новые воинские звания, как в армии НАТО. Безвиз для украинцев вступит в силу поэтапно. СБУ готовит обыски в работавших с "Яндексом" компаниях. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Гройсман предрек абсолютное банкротство Пенсионному фонду через 5 лет

Пенсионный фонд Украины гарантировано обанкротится через пять лет, если правительство его не реформирует. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Если мы не будем проводить пенсионную реформу, то через 3-5 лет ПФУ станет абсолютным банкротом", — заявил он.

В БПП рассказали, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией

Введение визового режима с Российской Федерацией принесет Украине много проблем, заявила заместитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Только на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля потребуется 1,5-2 млрд грн.

Гройсман пообещал поднять среднюю зарплату в Украине выше 7 тыс грн

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата по стране до конца 2017 года превысит 7 тысяч гривен.

Из-за шоков годовая инфляция может превысить прогноз — Нацбанк

Инфляция по итогам 2017 года может превысить прогнозируемый уровень 9,1%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. По данным Государственной службы статистики Украины, инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% после 0,9% в апреле, за пять месяцев цены выросли на 6,2%.

Вкладчики "Михайловского" перекрыли движение в центре Киева

Пришедшие на митинг в пятницу к аппарату президента Украины перекрыли улицу Институтскую в Киеве. Участники акции держали в руках флаги с логотипом ранее обанкротившегося банка "Михайловский".

Порошенко вернул с подписью в Раду закон о языковых квотах на ТВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковых квот на телевидении, согласно которому обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.

Как в армии НАТО: в Украине введут новые воинские звания

Министерство обороны разработало законопроект, который предусматривает повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО, сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

По ее словам, сейчас на рассмотрении в Администрации президента, Верховной Раде и Кабинете министров находится 26 проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны.

Безвиз для украинцев вступит в силу поэтапно

Консульский департамент МИД Украины предупреждает граждан страны, что безвизовый режим будет вступать в силу постепенно в течение ночи 11 июня в соответствии с местным временем каждой из стран Шенгенской зоны.

Порошенко встретит безвиз с Киской на границе

Президент Украины Петр Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской встретятся в воскресенье на украинско-словацкой границе в связи с началом действия безвизового режима Украины с ЕС, сообщила пресс-служба президента.

В МВД назвали документы, необходимые для поездок за границу на авто

Украинцы с 11 июня смогут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных осложнений путешествовать по Европе. В связи с этим Главный сервисный центр МВД назвал перечень документов, которые необходимы жалеющим владельцам авто путешествовать по Европе на машине.

Навстречу безвизу. Создана "горячая линия" для украинцев

МИД Украины создал рабочую группу, которая будет информировать украинцев по круглосуточной "горячей линии" о вопросах безвизовых поездок в ЕС, сообщает консульский департамент МИД Украины в пятницу вечером в Facebook.

В Харькове массово обыскивают квартиры и авто активистов с еврономерами

Полиция совместно с прокуратурой и Службой безопасности Украины проводит обыски в более чем 10 квартирах и более 30 автомобилях, принадлежащих лицам одной из организаций на автомобилях с иностранными номерами. Поводом к визиту силовиков стали события 25 мая, когда активисты движения "АвтоЕвроСила" устроили серию псевдоаварий и заблокировали движение в центре города.

СБУ готовит обыски в работавших с "Яндексом" компаниях — СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена провести проверки и обыски в офисах компаний, сотрудничавших с "Яндекс Украина", сообщает Marketing Challenge со ссылкой на топ-менеджера одной из крупнейших украинских IT-компаний.

"Внутри спецслужбы создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов компании. В первой группе риска – диджитал-агентства и сейлз-хаузы", — сказано в сообщении.

Противники Билык пикетировали полицию в Одессе, в здание прибыл Аваков

У здания Главного управления полиции в Одесской области продшел митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером. Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, пообщаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.