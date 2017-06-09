Гройсман предрек абсолютное банкротство Пенсионному фонду через 5 лет

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины гарантировано обанкротится через пять лет, если правительство его не реформирует. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Если мы не будем проводить пенсионную реформу, то через 3-5 лет ПФУ станет абсолютным банкротом", — заявил он.

Председатель правительства также сообщил, что законопроект о пенсионной реформе уже готов. При этом Гройсман заверил, что Кабмин отказался от повышения пенсионного возраста, как того требовали международные кредиторы.

"Мы отстояли позицию с международными партнерами — никакого изменения пенсионного возраста", — добавил премьер.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада и подписать президент страны.