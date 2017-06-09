В Харькове массово обыскивают квартиры и авто активистов с еврономерами

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Полиция совместно с прокуратурой и Службой безопасности Украины проводит обыски в более чем 10 квартирах и более 30 автомобилях, принадлежащих лицам одной из организаций на автомобилях с иностранными номерами.

По информации издания newsroom.kh.ua, поводом к визиту силовиков стали события 25 мая, когда активисты движения "АвтоЕвроСила" устроили серию псевдоаварий и заблокировали движение в центре города — на улицах Сумской и Мироносицкой, а также площади Свободы. На следующий день полиция открыла уголовное производство по статье 279 УК Украины ("блокирование транспортных коммуникаций").

newsroom.kh.ua Обыски в Харькове

По данным издания, в постановления суда о разрешении на обыски указана также статья 293 — "грубое нарушение общественного порядка". Санкции обеих статей не предусматривают тюремного заключения — активистам может грозить штраф, арест, исправительные работы или ограничение свободы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции сообщили, что в пятницу в рамках уголовного производства правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия. Они осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

А newsroom.kh.ua отмечает, что силовики пришли с обыском к главе харьковского отделения "АвтоЕвроСилы" Роману Старченко. Участники движения считают, что активность полиции связана с сегодняшним визитом в Харьков двух президентов и письмом к главе Литвы Дале Грибаускайте, в котором они просили ее о поддержке.

Ранее СБУ провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины.