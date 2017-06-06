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    Общество

    В мэрии Кривого Рога проходят обыски

    (обновлено: )59
    По данным СМИ, обыск проводится на пятом этаже здания, в управлениях благоустройства и жилищной политики и управлении капитального строительства. К зданию горсовета, кроме сотрудников, никого не пропускают.
    Обыски в городском совете Кривого Рога. Архивное фото
    0564.ua

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В здании мэрии Кривого Рога во вторник, 6 июня, правоохранители проводят обыск, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию представителей горсовета и областной прокуратуры.

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    "В здании городского совета Кривого Рога 6 июня снова проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства. 

    По данным СМИ,  обыск проводится на пятом этаже здания, в управлениях благоустройства и жилищной политики и управлении капитального строительства.

    К зданию горсовета, кроме сотрудников, никого не пропускают. В горсовете сообщили, что в течение прошлого года в мэрии Кривого Рога различные органы в целом провели около 300 проверок.

    Напомним, 1 июня прошли обыски в офисе ІР-оператора Wnet в центре Киева.

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