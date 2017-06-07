СБУ провела обыски в 30 офисах компаний-импортеров топлива - СМИ

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

По данным источника, компании-импортеры ввозили сырье из соседних России и Белоруссии, используя при этом оффшоры.

Таким образом они меняли цену и качество товара, чтобы снизить таможенную стоимость. Речь идет об убытках государству на сумму более двухста миллионов гривен за 2016-2017 годы.

По данным УП, эти структуры могут быть связаны с Курченко.

Ранее СБУ провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация якобы передавалась специальным службам РФ. В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергают, заявив, что ни у сотрудников, ни руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.