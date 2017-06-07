наверх
07.06.201717:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    СБУ провела обыски в 30 офисах компаний-импортеров топлива - СМИ

    63
    По информации СБУ, компании-импортеры ввозили сырье из соседних России и Белоруссии, используя при этом оффшоры. Таким образом они меняли цену и качество товара, чтобы снизить таможенную стоимость.
    Служба Безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

    Обыск в офисе Яндекса
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Ольшанский об обысках у провайдеров: сложно понять, что происходит

    По данным источника, компании-импортеры ввозили сырье из соседних России и Белоруссии, используя при этом оффшоры.

    Таким образом они меняли цену и качество товара, чтобы снизить таможенную стоимость. Речь идет об убытках государству на сумму более двухста миллионов гривен за 2016-2017 годы.

    По данным УП, эти структуры могут быть связаны с Курченко.

    Ранее СБУ провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация якобы передавалась специальным службам РФ. В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергают, заявив, что ни у сотрудников, ни руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Лабазюк
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    Последствия обстрела в Красногоровке
    Донбасс: обострение на луганском направлении