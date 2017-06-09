Стало известно, почему школьников обыскивали металлоискателями перед ВНО

Скриншот видео

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Проведение проверки абитуриентов металлоискателями вызвано необходимостью бурного развития коммуникационных технологий в результате чего Украинский Центр Оценивания Качества Образования столкнулся с массовым списыванием, заявил директор УЦОКО Вадим Карандий.

"Мы делаем это еще с 2012-го, а не только теперь…В 2010-м и 2011-м гг., в связи с бурным развитием коммуникационных технологий (мобильный Интернет, смартфоны), мы столкнулись с ситуацией, когда абитуриенты начали массово списывать. Они создавали организованные группы, где распределялись роли. Там были фотографы, которые заходили в пункт тестирования и с помощью смартфона в первые же минуты фотографировали тестовую тетрадь. Все это перебрасывали в социальные сети, где уже ждали те, кто быстро решал задания", — заявил Карандий в интервью ZN.UA.

Он отметил, что проверка проводилась не на каждом тестировании, но если уж проводится, то одновременно по всей стране во всех без исключения пунктах тестирования.

"Когда абитуриенты регистрируются на ВНО, мы знакомим их с Порядком проведения тестирования. Этот документ утвержден Минюстом (следовательно, и норма о проверках, которая содержится в нем, — Реде). Когда абитуриенты входят в аудиторию, инструктор их предупреждает: будьте готовы, возможна проверка, сдайте все запрещенные вещи", — добавляет Карандий, подчеркивая, что проверка – это защита права абитуриента на справедливое поступление. В 2017 во время тестирования по украинскому языку у 241 абитуриента были запрещенные средства. В прошлом году на тестировании по этому предмету не использовался металлоискатель, поэтому выявлено только 28 нарушителей. "Это не обыск, это бесконтактный осмотр с помощью металлоискателя", — отметил Карандий.

А его зам Валерий Бойко заявил, что в аэропортах тысячи людей проходят через металлоискатели, и никто не негодует.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к министру образования и науки и главе Национальной полиции по фактам обыска школьников металлоискателем перед прохождения внешнего независимого оценивания.